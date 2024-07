Gli abitanti, i turisti ed i commercianti di Mondello che affrontano grandi difficoltà a causa di alcune ordinanze. In particolare la gestione del parcheggio Mongibello rappresenta un problema significativo.

La Consigliera Meli, già diversi mesi prima dell’estate, aveva richiesto con urgenza la modifica dell’ordinanza n. 1200 del 13/09/2023, che prevede la chiusura del parcheggio Mongibello alto e basso dalle 20:00 alle 08:00. Questa richiesta, purtroppo, è rimasta inascoltata da parte dell’amministrazione.

Durante un sopralluogo, a cui hanno partecipato dirigenti dell’AMAT, vigili urbani e residenti, sono state discusse varie soluzioni per migliorare la vivibilità e garantire un adeguato numero di parcheggi necessari ai dimoranti, turisti e clienti dei commercianti locali.

Tra le proposte vi erano la regolamentazione del parcheggio con sbarra elettronica o qualsiasi altro strumento per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità con orario di chiusura esteso fino alle 00:00, la cassa automatica, videosorveglianza e installazione di parchimetri su entrambi i livelli. “È fondamentale ascoltare la voce dei cittadini e agire concretamente per migliorare la situazione,” aveva dichiarato la Consigliera Meli.

La Meli ha evidenziato come la chiusura anticipata dei parcheggi stia creando enormi disagi ai commercianti e ai turisti ed ai dimoranti “La chiusura dei parcheggi non può penalizzare né i residenti né le attività commerciali,” ha affermato, proponendo controlli più serrati e partnership con soggetti privati per garantire l’apertura notturna dei parcheggi, soprattutto durante la stagione estiva.

La Consigliera invita l’assessore competente, l’AMAT, il sindaco e tutta l’amministrazione a prendere celermente i provvedimenti opportuni per modificare l’ordinanza e implementare le soluzioni proposte. È essenziale un intervento tempestivo per evitare ulteriori disagi e migliorare la qualità della vita a Mondello. “L’ascolto dei cittadini e la collaborazione attiva sono fondamentali per il benessere della nostra comunità” conclude la Consigliera Meli.

Luogo: via mongibello, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.