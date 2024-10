Domenica 20 ottobre 2024 la villa comunale di Gravina di Catania ha aperto i suoi cancelli all’inaugurazione del nuovo anno per gli scout laici del CNGEI Sezione di Catania. Un centinaio di giovani scout e i loro capi si sono riuniti dopo la pausa estiva per iniziare un nuovo anno di avventure, fratellanza scout e servizio.

Tra canti, giochi, riflessioni, attività, risate e tanto divertimento, ragazzi e capi hanno potuto vivere l’emozionante cerimonia dei passaggi immersi nella natura, pronti a crescere insieme, rispettare la natura e costruire legami che durano nel tempo.

Alla cerimonia di apertura sono intervenuti anche il Sindaco di Gravina di Catania ed alcuni rappresentanti dell’amministrazione locale, sempre aperti e disponibili ad ospitare gli scout nella cornice del loro Comune poiché riconoscono il ruolo educativo e sociale dello scautismo nella formazione dei cittadini di domani.

Tra le tante novità di quest’anno, è stata annunciata l’apertura di un nuovo branco, che consentirà di accogliere sempre più bambini e dar loro l’opportunità di entrare nel meraviglioso mondo dello scautismo. Tutto questo è reso possibile grazie all’impegno e la dedizione dei volontari adulti, capi e senior, che con il loro servizio e la loro competenza offrono un luogo sicuro dove esplorare, imparare, conoscersi e crescere insieme.

Così Francesco, lupetto di ultimo anno, saluta il suo branco, partendo alla volta di una nuova avventura con i più grandi in Reparto: <<Noi tutti insieme rispecchiamo la promessa che abbiamo al collo e, anche se sembriamo pochi, insieme riusciamo a muovere le montagne, perché siamo uniti da un legame più forte della roccia: l’amore>>. Tutta la Sezione di Catania, con lo stesso entusiasmo e passione di Francesco, è pronta ad affrontare il nuovo anno, sicura di fare del proprio meglio per lasciare il mondomigliore di come lo si è trovato.

Luogo: Villa comunale di Gravina, Via Roma, 31

