Un focus sugli Avvisi regionali di sostegno alle imprese per l’Innovazione digitale per fare in modo che ci possa essere la più ampia conoscenza dei testi, delle norme e della loro corretta applicazione. A Palermo, mercoledì prossimo, 17 settembre, alle 10.30, nella sede della Camera di Commercio Palermo Enna è in programma un incontro, in Sala Terrasi (via E. Amari, 11 – 2° piano), rivolto a tutte le imprese che puntano allo sviluppo del digitale per illustrare e discutere degli avvisi previsti dalla Regione Siciliana con l’obiettivo di fornire informazioni e strumenti utili a cogliere le nuove opportunità.

“Il nostro compito è anche quello di mettere in contatto le aziende con gli attori istituzionali – dice il presidente Alessandro Albanese – ormai l’innovazione digitale è uno degli argomenti quotidiani nell’ambito delle dinamiche legate allo sviluppo delle nostre imprese, quindi questo momento vuole essere dedicato all’informazione, all’approfondimento dei nuovi strumenti di sostegno messi in atto dal governo Schifani. Sarà certamente un incontro utile a tutte le aziende che puntano all’evoluzione grazie al digitale”.





Saranno presenti il presidente Alessandro Albanese, Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive, Iolanda Riolo, presidente Irfis FinSicilia, Giuliano Forzinetti, assessore Attività produttive del Comune di Palermo, Nicolò La Barbera, presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti. Ed ancora, saranno presenti anche Dario Cartabellotta, dirigente generale del Dipartimento delle Attività produttive Regione Siciliana, Paola Loredana Bruno, consigliere e coordinatore gruppo di studio sulla finanza agevolata dell’Ordine dei dottori commercialisti di Palermo, Giulio Guagliano, direttore generale Irfis FinSicilia.

“La Camera di Commercio svolge un ruolo centrale nel supportare le imprese con attività finalizzate a facilitare l’accesso ai finanziamenti – sottolinea Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna – le aziende, grazie agli avvisi regionali, hanno oggi una importante opportunità per dare una svolta con la digitalizzazione. Il nostro obiettivo resta sempre quello di valorizzare le potenzialità dell’imprenditoria locale”.

Luogo: Via E. Amari, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.