Si è svolta domenica ad Alcamo, al Castello dei Conti di Modica, la prima edizione del Premio Chiaramonte – Conti di Modica, manifestazione promossa da RVM Media Communication insieme all’associazione Sicilia In e con il patrocinio del Comune di Alcamo. L’evento – nato con l’obiettivo prioritario di valorizzare l’identità locale, lo sviluppo d’impresa e il tessuto economico del territorio trapanese – ha rappresentato un momento di incontro concreto tra le istituzioni, il mondo accademico, il settore bancario e i cittadini.

La giornata si è articolata attraverso due seguiti momenti di confronto tematico: durante la mattina si è tenuto il primo dibattito sull’innovazione aziendale, sulle opportunità produttive e sulle politiche attive del lavoro con gli interventi dei vertici territoriali della CNA (Giuseppe Orlando e Francesco Cicala), del vice direttore generale della BCC Don Rizzo (Nicola La Rocca) e di Sonia Di Miceli per Adecco. A seguire le testimonianze dell’imprenditrice Monia Romano, dello sviluppatore software Giuseppe Buscio e dell’imprenditore Antonino Alesi.





Nel pomeriggio, la seconda sessione dal titolo ‘’Cultura, enogastronomia e turismo: le leve della Sicilia di domani’’ che ha visto gli interventi dei primi cittadini di Alcamo, Custonaci e Gibellina, del professore Filippo Sgroi dell’Università di Palermo, del direttore generale della BCC Don Rizzo Francesco Leone, di Cristina Cianti (presidente CNA Trapani Turismo e Commercio), di Rosario Ferreri (presidente del Mestiere CNA Produttori bevande) oltre ai contributi di Roberto Messana e Livio Marrocco.

Un appuntamento che ha saputo far dialogare memoria e futuro, dimostrando come la valorizzazione delle radici e della tradizione possa viaggiare di pari passo con l’innovazione tecnologica. In quest’ottica, nel corso dell’evento è stata presentata per la prima volta Friday, un innovativo avatar digitale basato sull’intelligenza artificiale ideato per superare le tradizionali barriere dell’interazione virtuale, consentendo agli utenti di dialogare guardandolo direttamente negli occhi e ricevendo risposte in tempo reale. Il progetto nasce dal lavoro sinergico di tre giovani professionisti alcamesi: Marco Lombardo (fondatore di Globlanc Studio), insieme a Simone Pipitone e Giuseppe Buscio (sviluppatori software e specialisti di IA per Nemo Agency). Concepita come assistente avanzato capace di spaziare dall’ambito turistico a quello aziendale, la tecnologia di Friday nasce con l’obiettivo di affiancare il lavoro umano sollevandolo dalle mansioni più ripetitive per valorizzarne le competenze.





Emozionante la cerimonia di consegna dei ‘’Riconoscimenti d’Eccellenza’’, un momento capace di intrecciare il valore delle imprese locali con la storia e l’affetto della comunità. Applausi e grande commozione hanno accompagnato il conferimento dei premi alla memoria dedicati a Piero Messana, Diego Viola e Gianfranco Cianti, figure indimenticate che hanno lasciato un segno profondo nel tessuto sociale locale. Sul fronte della promozione umana e culturale sono state premiate due storiche istituzioni alcamesi: l’Associazione Amici della Musica, per i suoi quarant’anni di dedizione alla grande lirica, e la Cooperativa Piccolo Teatro, sentinella d’arte da mezzo secolo.





Spazio anche all’arte e allo spettacolo, che hanno scandito il ritmo dell’evento grazie alle performance della violinista Agata Fanzone, del sassofonista Davide Gianquinto e al flash mob delle danzatrici della scuola Carillon, accompagnato dalle voci delle cantanti della Vocal Academy guidata da Maurizio e Giuseppe Calandra, entrambe realtà premiate per la loro energia creativa. La vetrina dello sviluppo economico ha poi reso merito alla forza visionaria di aziende come Alesi, Adamo Home, Ares University, Servizi Sanitari Alcamesi e Arhea, oltre alla CNA Trapani e alla BCC Don Rizzo per il costante sostegno al territorio.

A chiudere una giornata ricca di significato è stato infine il riconoscimento istituzionale ai Comuni di Custonaci e Gibellina, nelle figure dei primi cittadini Fabrizio Fonte e Salvatore Sutera, premiati dal sindaco di Alcamo Domenico Surdi, suggellando così un’alleanza tra territori nel segno della crescita e dell’identità siciliana.

Luogo: Castello dei conti di Modica, piazza della Repubblica, 2, ALCAMO, TRAPANI, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.