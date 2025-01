L’I.I.S. Verona Trento di Messina, guidato dal Dirigente Scolastico Simonetta Di Prima, conferma la sua leadership nell’innovazione tecnologica ospitando il 10 gennaio (ore 18:00-20:00) un workshop dedicato a Flutter, il framework di Google che sta rivoluzionando lo sviluppo di applicazioni multipiattaforma. L’istituto, punto di riferimento per la formazione tecnologica nella provincia di Messina, apre le sue porte a sviluppatori e studenti per un evento che vedrà la partecipazione di Carlo Lucera, co-administrator di Flutter Italia Developers Community, analizzando il presente e il futuro di una tecnologia che sta dominando il mercato dello sviluppo software. Flutter può essere la scelta più idonea in uno scenario in rapida evoluzione. Con Flutter, gli sviluppatori possono adottare un approccio unificato nello sviluppo di applicazioni per iOS, Android e Web. Grazie alla possibilità di scrivere e condividere un’unica base di codice tra diverse piattaforme, si riduce significativamente il tempo di sviluppo e si semplifica la gestione e la manutenzione dell’applicazione. Flutter permette di creare applicazioni per iOS, Android, web e desktop da un unico codice sorgente, riducendo così drasticamente tempi e costi di sviluppo. Con oltre il 28% delle nuove app iOS sviluppate in Flutter, la richiesta di sviluppatori specializzati è in costante crescita, con stipendi che in Italia variano dai 30.000€ ai 50.000€ annui. L’evento è organizzato da Flutter Messina, coordinato da Francesco Pagano, Antonella Rotondo e Pierluigi dell’Acqua, in collaborazione con GDG Nebrodi, Women TechMakers, I.I.S. Verona-Trento e Ordine degli Ingegneri di Messina. Per la partecipazione, l’Ordine degli Ingegneri di Messina riconoscerà i crediti formativi ai suoi iscritti. I primi 60 iscritti riceveranno gadget esclusivi dell’evento! La partecipazione è gratuita previa registrazione: https://www.meetup.com/it-IT/flutter-messina/events/304814933/?slug=flutter-messina&eventId=304814933

Programma della giornata

18:00 – Benvenuto e introduzione

• Saluti istituzionali (IIS Verona Trento, Ordine degli Ingegneri di Messina, GDG Nebrodi e WTM)

• Presentazione Flutter Messina

18:15 – Dibattito su “#FlutterInProduction” con Carlo Lucera

1. Statistiche e stato attuale di Flutter

2. Performance e ottimizzazioni

3. Ecosistema e strumenti di sviluppo

4. Roadmap futura

5. Approfondimento Q&A

20:00 – Conclusioni e networking

