Martedì 16 dicembre 2025, a partire dalle ore 16:30, il PalaCatania ospiterà l’evento conclusivo del percorso “La cooperazione è donna”, promosso dall’Associazione MIA ETS e dalla Società Cooperativa Sociale Vitae. Un’iniziativa che chiude idealmente il ciclo avviato lo scorso 4 dicembre e che unisce formazione, cultura, solidarietà e spirito natalizio.

All’incontro saranno presenti, in rappresentanza del Consiglio comunale di Catania, il presidente Sebastiano Anastasi e la consigliera Simona Latino.

L’appuntamento del 16 dicembre si inserisce nel solco tracciato dal convegno “La Cooperazione è Donna”, che ha visto protagoniste storie, testimonianze ed esperienze capaci di raccontare la cooperazione come un volo condiviso verso una direzione comune. Coraggio. Fiducia. Visione. Collaborazione. Valori che, attraverso il confronto e il racconto, hanno restituito la bellezza del fare, del pensare e del crescere insieme.





Durante l’incontro del 4 dicembre è emerso con forza il ruolo centrale delle donne nella costruzione di un tessuto economico e sociale più equo, inclusivo e solidale. Un messaggio rafforzato dai contributi degli organizzatori, il presidente dell’Associazione MIA ETS Carlo Maccarrone, Rosaria Musmeci e Clelia Principato, e dagli interventi degli ospiti, tra cui rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati di Catania, di Confindustria Catania e del mondo istituzionale.

Particolarmente intensa la presenza del teatro, con l’interpretazione di “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo da parte dell’attrice Paola Abruzzo. Un testo del 1946 che parla di dignità, riscatto e famiglia. Temi universali. Gli stessi che animano la cooperazione. Accanto alla parola scenica, il percorso visivo “Volti e mani della cooperazione” ha raccontato, attraverso immagini autentiche, il valore del lavoro collettivo e della cura reciproca.





Il 16 dicembre rappresenta il gran finale di questo cammino.

La giornata si aprirà con un seminario sulla cooperazione, curato da Rosaria Musmeci e dall’avv. Clelia Principato. Un momento formativo rivolto a chi desidera avvicinarsi al mondo cooperativo come opportunità reale di lavoro in rete, crescita condivisa e accesso alle agevolazioni previste dal settore. Saranno presenti anche studenti di diverse scuole, coinvolti in un percorso di educazione all’autoimprenditorialità.

A seguire, spazio alla serata di beneficenza. Festa. Inclusione. Condivisione.





Il PalaCatania si trasformerà in un luogo di incontro per grandi e piccoli, con animazione, gonfiabili, giochi, musica, balli, zucchero filato, palloncini, elfi e Babbo Natale. Ad arricchire il programma, l’esibizione dello zampognaro Franco Leonardi e le coreografie delle ragazze e delle bambine della danza del ventre della scuola Galactus ASD.

Momento di particolare intensità emotiva sarà dedicato all’arte e all’inclusione, con le performance dei ballerini Sofia Aloisi e Biagio Pagano dell’Associazione Con-Tatto, guidata dalla dott.ssa Consolata Emmanuele. In scena le coreografie “Nuovo Cinema Paradiso” e “Dal buio alla luce”, interpretata da MagdaLena, Sofia e Biagio. Un racconto danzato che parla di resilienza, contatto umano e luce che nasce anche dalle difficoltà.

Durante la serata saranno distribuiti regali ai bambini e offerto un rinfresco dedicato ai più piccoli.

Un evento che mette insieme formazione e festa. Cultura e solidarietà. Comunità e Natale. Perché crescere, davvero, è sempre un atto collettivo.

