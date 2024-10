Baglio Oneto è tra gli sponsor del Festival che dal 2 al 6 ottobre 2024 trasforma la città in una grande vetrina che unisce enoturismo, arte, tecnologia e ospitalità che guarda al futuro



Insolito Marsala è davvero qualcosa di diverso. Un Festival alla sua prima edizione, che per cinque giorni trasforma l’intera città in un susseguirsi di eventi diffusi: conferenze, incontri e appuntamenti che hanno il profumo inconfondibile della Sicilia. Ristoranti, locali, cantine della zona sono coinvolti in degustazioni e dialoghi con i professionisti dei settori del turismo e della comunicazione, che fotografano il presente lanciando uno sguardo concreto verso il prossimo futuro. Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo***** LUXURY WINE RESORT è da sempre in prima linea nella promozione del territorio, di cui costituisce una delle eccellenze assolute dell’ospitalità. L’arte dell’accoglienza è una vera filosofia di vita al Baglio Oneto, dove ogni dettaglio è pensato per offrire un soggiorno fatto di attimi preziosi ed emozioni indimenticabili. Al Baglio l’ospite vive il privilegio di immergersi in un ambiente di raffinata bellezza, assaporando il ritmo slow che permea il trovarsi in un’azienda di produzione di vini e olio pregiati. Il tutto nel lusso di un resort a cinque stelle meravigliosamente poggiato su una collina con vista sulle Isole Egadi. Insolito Marsala è stato ideato da Digital Summer School – l’iniziativa di formazione dedicata alla comunicazione digitale per il mondo dell’ospitalità, organizzata da dieci anni a Favignana e Marsala dal Master in Comunicazione digitale, mobile e social dell’Università di Parma – e patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Comune di Marsala e dall’associazione La Strada del Vino di Marsala. Il Festival nasce dalla volontà di far evolvere le tradizioni enogastronomiche attraverso le tecnologie del contemporaneo, e rendere per un lunghissimo fine settimana la città un laboratorio di scambi e di esperienze. Piazze, cortili, palazzi ospitano laboratori, convengni e masterclass, nell’atmosfera elegante e raffinata della città antica. L’idea è quella di proiettare verso il futuro il concetto stesso di ospitalità, creando un modello su misura per valorizzare le grandi eccellenze del territorio. Comunicazione, arte, menu e storie si intrecciano in una “cinque giorni” davvero intensa, che vede la partecipazione di nomi di alto profilo come Alberto Lupini, direttore di Italia a Tavola, testata di riferimento del settore, e Stefania Auci, l’acclamata autrice del bestseller I Leoni di Sicilia. Il programma è pensato per i professionisti del settore dell’ospitalità e per chi ama scoprire sempre cose nuove come gli insoliti aperitivi che mixano ingredienti locali ai distillati, i menu che rivisitano i piatti della tradizione con tocchi di modernità e guardare ad una nuova prospettiva per un turismo che sia vera valorizzazione del territorio.



Per informazioni:

