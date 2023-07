«La nomina del deputato Tommaso Calderone alla guida della Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità è un’ottima notizia per la Sicilia. Sono convinto che il parlamentare siciliano possa essere la migliore figura istituzionale per condurre a soluzione una vertenza storica che costa ai siciliani oltre 6 miliardi di euro all’anno». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

«Con l’inserimento in Costituzione del nuovo articolo 119, che riconosce “le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità” – prosegue – infatti, finalmente, la nostra terra potrà colmare quel gap derivante dalla mancanza di collegamenti stabili con il resto del Paese. Proprio sulla vicenda del “caro voli”, il mio governo, fin dall’insediamento, ha posto il tema nella propria agenda politica, con numerosi esposti all’Antitrust e attivandosi per l’arrivo di un terzo vettore per i collegamenti con Roma. Faccio al presidente Calderone i migliori auguri di buon lavoro e garantisco, da subito, tutta la massima collaborazione da parte della Regione Siciliana».

«Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Tommaso Calderone, presidente della nuova Commissione bicamerale per il Contrasto agli svantaggi derivanti dall’Insularità. Avevamo auspicato qualche settimana fa che fosse un siciliano a guidare l’organismo e così è stato. L’on. Calderone ha la caratura e la necessaria esperienza per esercitare al meglio, assieme a tutti i componenti dell’organismo, il decisivo ruolo di dare impulso all’attuazione del sacrosanto principio fissato dall’articolo 119 della Costituzione».

Così l’assessore all’Economia della Regione Siciliana Marco Falcone, deputato di Forza Italia all’Ars, dopo l’elezione del deputato forzista messinese Tommaso Calderone alla guida della Bicamerale sull’Insularità.

«Il divario fra la Siclia e il resto d’Italia – aggiunge l’azzurro Falcone – è purtroppo ancora grande, lo vediamo anche in questi giorni di emergenza caldo e grandi difficoltà per l’Aeroporto di Catania. Forza Italia, grazie anche al neo-presidente Calderone, sosterrà pienamente la battaglia per dare alla Sicilia compensazioni e infrastrutture finalmente all’altezza, impegnando la Repubblica a lavorare per rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità», conclude Falcone.

“Auguri di buon lavoro a Tommaso Calderone, neo presidente della commissione bicamerale sull’Insularità. L’istituzione di questa commissione è un’opportunità straordinaria per riconoscere all’insularità quel ruolo centrale e strategico che riveste non solo per le regioni e i territori più direttamente coinvolti, ma per tutto il Paese. Sono certa che, anche grazie alle competenze e all’impegno con cui il neopresidente Calderone guiderà questo organismo, si potrà dare un contributo fondamentale affinché si colmi la distanza, in fatto di diritti e di accesso ai servizi, tra la Sicilia, le altre isole e il resto d’Italia”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.