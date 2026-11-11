Come evolve il mondo del diritto e la lotta alla criminalità organizzata con l’avvento dell’intelligenza artificiale? Questa la domanda a cui proveranno a dare risposta accademici, magistratura e notariato il prossimo 14 novembre.

Il convegno – organizzato dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Catania e Caltagirone, dal Tribunale di Catania e dal Dipartimento di Giurisprudenza UniCT – metterà a confronto diverse discipline e prevede delle attività collaterali, in un percorso di conoscenza e sensibilizzazione alla cittadinanza. Start alle ore 9:00 nell’aula Mazzarino dell’ex Monastero dei Benedettini di Catania. Dopo l’apertura di Vincenzo Vancirca (presidente del Consiglio Notarile etneo), Maurizio Sciacca (presidente del Tribunale di Catania), Salvatore Zappalà (direttore del Dipartimento) e i saluti istituzionali delle autorità locali, spazio al primo confronto con Giulio Biino (past president del Consiglio Nazionale del Notariato e notaio in Torino) e Mariano Sciacca. Un blocco che farà da apripista, analizzando aspetti di rischio e opportunità con la presentazione del libro “Giustizia e hi-risk AI system”, scritto da Sciacca.





A seguire alcuni aspetti inerenti al diritto e all’intelligenza artificiale, in una tavola rotonda moderata da Luca Sofri, direttore de “Il Post”. Relatori Rosita D’Angiolella (vicecapo del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri), Mariano Sciacca, Mario Nobile (direttore generale Agenzia per l’Italia Digitale), Giusella Finocchiaro (ordinaria di Diritto Privato e Diritto di Internet e dell’I.A. dell’Università di Bologna) e Vito Pace (presidente del CNN).

I temi legati alla formazione, alla giustizia, alla funzione notarile e all’etica saranno oggetto di un terzo momento, presieduto e concluso da Ida Nicotra (ordinaria di Diritto Costituzionale dell’Università di Catania e presidente della Scuola Superiore etnea). Al tavolo Giampaolo Marcoz (notaio in Aosta), Ilaria Amelia Caggiano (ordinaria di Diritto provato e Diritto delle nuove tecnologie dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli), Alfredo Spitaleri (magistrato del Tribunale di Siracusa) e Francesco Della Rocca (consigliere nazionale del Notariato).





A chiudere i panel il tema dell’antiriciclaggio e delle nuove prospettive, in un momento di riflessione moderato da Isidoro Trovato, giornalista del “Corriere della Sera”. L’introduzione sarà affidata a Vincenzo De Lisi (amministratore delegato Notartel) e a Giuseppe Balestrazzi (presidente del Comitato Notarile Regionale della Sicilia). Gli interventi saranno curati da Antonio Balsamo (presidente della Corte d’Appello di Palermo), Luca Criscuolo (capo del Servizio Operazioni Sospette della UIF), Antonino Raimondo (generale di brigata della Guardia di Finanza) e Vito Pace.

Ad arricchire la giornata la visione del film “Un futuro Aprile”, anticipato dal cortometraggio “Al solo Notaro compete” (presentato in apertura del 54° Congresso del CNN), che verrà proiettato anche a inizio giornata. Entrambi ispirati alla strage di Pizzolungo del 1993, rappresentano un racconto che veicola importanti valori sociali e il significato della legalità. Due i momenti: alla 9:30, riservato agli studenti delle scuole, e alle 20:00, aperto alla cittadinanza. Una pellicola che racconta e sensibilizza sul tema della mafia. Presenti anche Margherita Asta (autrice del libro che ha ispirato la produzione) e il regista Graziano Diana.

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