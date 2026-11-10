C’è una domanda che dovrebbe accompagnare ogni riflessione sul futuro dell’intelligenza artificiale in medicina: stiamo costruendo tecnologie capaci di sostituire l’uomo o strumenti capaci di renderlo ancora più competente, consapevole e libero di esercitare il proprio giudizio?





La risposta, a nostro avviso, non può che essere la seconda.

Perché la medicina, prima ancora di essere scienza e tecnologia, è una relazione umana. È conoscenza, esperienza, responsabilità. È la capacità di interpretare un dato senza dimenticare la persona alla quale quel dato appartiene.





In questo scenario, l’intelligenza artificiale applicata alla diagnostica per immagini rappresenta una delle frontiere più promettenti dell’innovazione biomedica. Algoritmi avanzati sono oggi in grado di analizzare grandi quantità di immagini radiologiche, individuare anomalie difficilmente percepibili, riconoscere correlazioni e supportare l’identificazione precoce di condizioni patologiche.

Ma sarebbe un errore, scientifico prima ancora che culturale, confondere la capacità di elaborare informazioni con quella di assumere decisioni cliniche.

Un algoritmo può riconoscere una configurazione ricorrente in un’immagine. Non conosce, però, la storia umana di chi quell’immagine rappresenta.

Non possiede coscienza, sensibilità, esperienza vissuta. Non comprende il significato della paura di una diagnosi, il peso di una scelta terapeutica, la complessità delle condizioni individuali, familiari e sociali che accompagnano ogni percorso di cura.





Ed è proprio in questa distinzione che si colloca il confine che non dobbiamo oltrepassare: l’intelligenza artificiale può e deve supportare il processo diagnostico, ma la valutazione clinica, la decisione e la responsabilità devono rimanere saldamente nelle mani dei professionisti sanitari.

Dalla potenza del calcolo al valore del giudizio umano

L’intelligenza artificiale non deve essere interpretata come un’intelligenza concorrente rispetto a quella umana, ma come una tecnologia capace di amplificarne alcune potenzialità, supportandone il processo decisionale.





Nella diagnostica per immagini, ciò significa mettere a disposizione dei professionisti strumenti per migliorare l’accuratezza delle analisi, ridurre i tempi di elaborazione, evidenziare elementi meritevoli di approfondimento e rendere più efficiente l’organizzazione dei processi.

L’obiettivo non è avere meno professionisti perché esistono algoritmi più sofisticati. È avere professionisti sempre più qualificati, capaci di utilizzare criticamente strumenti sempre più evoluti.

Del resto, nessuna innovazione è neutrale rispetto al modo in cui viene progettata e utilizzata. Anche i sistemi di intelligenza artificiale possono produrre errori, risentire della qualità dei dati sui quali sono stati sviluppati, riprodurre distorsioni e generare risultati apparentemente convincenti ma clinicamente inadeguati.

Per questo, la supervisione umana non può essere una semplice formalità.

Deve essere una condizione sostanziale, fondata sulla possibilità concreta di comprendere i limiti del sistema, verificarne i risultati, contestualizzarli e, quando necessario, respingerli.





Il progresso non consiste nel rendere l’uomo dipendente dalla macchina, ma nel renderlo più capace di governarla.

La vera rivoluzione è nelle competenze

Questa trasformazione investe direttamente il mondo della formazione.

Se le tecnologie cambiano, devono evolvere anche le competenze di chi è chiamato a progettarle, svilupparle, gestirle e utilizzarle.

Università e ITS Academy, pur nella diversità delle rispettive missioni, sono chiamati a condividere una responsabilità fondamentale: formare persone capaci non soltanto di utilizzare l’innovazione, ma di comprenderne il significato, le opportunità e i limiti.

Da una parte, la ricerca universitaria contribuisce allo sviluppo di modelli, metodologie e sistemi intelligenti sempre più affidabili, interpretabili e verificabili. Dall’altra, la formazione terziaria professionalizzante degli ITS Academy traduce l’innovazione scientifica in competenze tecniche e operative, immediatamente spendibili nei contesti sanitari, biomedicali e produttivi.





È in questo dialogo che si costruisce una nuova cultura professionale.

Il tecnico biomedicale del futuro non sarà semplicemente un operatore esperto di apparecchiature. Dovrà conoscere il funzionamento dei sistemi digitali, comprenderne le interazioni con gli algoritmi di intelligenza artificiale, contribuire alla qualità e alla sicurezza dei processi tecnologici e collaborare con le diverse figure sanitarie.

Allo stesso modo, chi opera nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni di IA per la diagnostica dovrà integrare competenze informatiche, matematiche e ingegneristiche con una profonda comprensione del contesto clinico, delle esigenze dei professionisti e dei diritti delle persone.





Non basta, dunque, insegnare a utilizzare una tecnologia. Occorre educare a usarla.

A chiedersi come funziona, quali dati utilizza, quanto sono affidabili i risultati, quali errori può commettere e quali conseguenze possono derivare da un suo impiego non appropriato.

La competenza più importante, nell’epoca dell’intelligenza artificiale, sarà anche la capacità di non rinunciare al pensiero critico.

Le nuove tecnologie della vita devono restare al servizio della vita

È questa la visione che accomuna il mondo della ricerca e quello dell’alta formazione tecnologica.





Le nuove tecnologie della vita non possono essere ridotte a un insieme di dispositivi, software e infrastrutture avanzate. Il loro valore risiede nella capacità di migliorare concretamente la qualità dell’esistenza, ampliare le possibilità di prevenzione e cura, rendere più accessibili i servizi e contribuire al benessere delle comunità.

In una regione come la Sicilia, investire in queste competenze significa anche creare opportunità per i giovani, rafforzare il sistema della ricerca e dell’innovazione, favorire la crescita delle imprese e contribuire allo sviluppo di una sanità tecnologicamente avanzata, ma profondamente attenta alla dimensione umana.

La collaborazione tra università, ITS Academy, strutture sanitarie e imprese assume, in questa prospettiva, un significato che va oltre il trasferimento tecnologico: diventa uno strumento di crescita culturale e sociale.





Perché non può esserci vera innovazione se non cresce, insieme alla tecnologia, anche la capacità delle persone di comprenderla e governarla.





E non può esserci autentico progresso se l’efficienza viene perseguita a scapito della dignità, dell’autonomia e della responsabilità umana.

Il futuro non appartiene agli algoritmi. Appartiene alle persone

Il dibattito sull’intelligenza artificiale è spesso dominato da due narrazioni contrapposte: l’entusiasmo per una tecnologia apparentemente capace di tutto e il timore di una progressiva sostituzione dell’essere umano.





Riteniamo che entrambe rischino di distogliere l’attenzione dalla questione essenziale.

Il punto non è stabilire quanto l’intelligenza artificiale potrà diventare potente, ma decidere quale ruolo vogliamo attribuirle nella società e, soprattutto, nella cura delle persone.

La tecnologia deve aiutarci a vedere meglio, non pretendere di decidere al nostro posto. Deve consentirci di riconoscere ciò che potrebbe sfuggire alla nostra osservazione, non indebolire la nostra capacità di giudizio. Deve liberare tempo e risorse da destinare alla relazione di cura, non trasformare il paziente in una sequenza di dati da elaborare.





È una scelta che riguarda la scienza, certamente, ma anche l’etica, l’educazione e la responsabilità delle istituzioni.

Perché l’intelligenza artificiale può essere straordinariamente efficace nell’analizzare un’immagine, ma il significato di quell’immagine, per la vita di una persona, appartiene alla responsabilità dell’intelligenza umana.





Ed è proprio questa la sfida che abbiamo davanti: non costruire una medicina nella quale le macchine prendano il posto delle persone, ma una medicina nella quale le persone, grazie anche alle macchine, possano esprimere il meglio delle proprie conoscenze, competenze e capacità di cura.

Il futuro della diagnostica non sarà più umano nonostante l’intelligenza artificiale, ma potrà esserlo proprio grazie a un’intelligenza artificiale progettata, utilizzata e governata dall’uomo, per l’uomo.





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Di Maria Pia Pensabene, presidente della Fondazione ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita “Alessandro Volta” di Palermo, e Salvatore Vitabile, professore ordinario del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) dell’Università degli Studi di Palermo e CEO di MIRC Srl, spin-off accademico dell’Università di Palermo.

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