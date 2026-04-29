«Ettore Majorana» Foundation e Centre for Scientific Culture fondato dal fisico Antonino Zichichi hanno organizzato a Erice l’International School on Artificial Intelligence: Technology and Law.ì





Diretta da A. Lehmann e Pier Paolo Maria Menchetti, il primo corso ha avuto inizio domenica 26 Aprile e termina il 1° maggio 2026.

La conoscenza della straordinaria diffusione degli sviluppi e delle applicazioni innovative dell’IA negli ultimi anni è la principale finalità della scuola: offrire, quindi, ai giovani ricercatori l’opportunità di comprendere la rilevanza delle innovazioni tecnologiche nell’ambito dell’intelligenza artificiale, in questo caso applicata all’ambito giuridico.





Il corso – che verrà replicato dall’1 al 6 settembre prossimo – illustra benefici e rischi tecnologici nei diversi ambiti applicativi del settore giuridico, analizzando inoltre lo stato dell’arte in materia di comportamenti sociali, regole etiche e giuridiche e ulteriori esigenze normative.





Particolarmente attivo in questa edizione il ruolo dei componenti del Comitato scientifico del Centro Studi Avanzati sull’Intelligenza Artificiale (CSAIA) che interviene – oltre che con il presidente Pier Paolo Maria Menchetti – anche con ricercatori, specialisti ed esperti del settore, tra cui Sun Kun Oh, Emanuele Buratti, Francesca Medda, Raniero Chelli, Daniele Pulcini, Anna Pouliou, Ulrika Dellrud, Suany Mazzitelli, Saverio Occhipinti, Daniela Mainenti, Marco Braccioli.





Il Centro Studi CSAIA esprime i suoi docenti quali punto di riferimento interdisciplinare alla International School on AI Technology and Law – Ettore Majorana Foundation di Erice: in 63 anni sono passati da Erice 154 premi Nobel, la maggior parte Direttori di Scuole Internazionali della Fondazione.





La Scuola voluta dal professor Zichichi, è la prima Scuola Internazionale ad aprire i lavori dopo la sua scomparsa; Zichichi credeva fermamente nella Scienza al servizio dell’uomo e delle Istituzioni, per cui niente di più attuale è oggi verso una tecnologia pervasiva e ormai parte della quotidianità.

Luogo: Ettore Majorana, ERICE, TRAPANI, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.