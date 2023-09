Fino al 10 novembre è possibile iscriversi sul sito www.intercultura.it al concorso dedicato agli adolescenti interessati a vivere a studiare all’estero in 60 Paesi di tutto il mondo.

SCUOLA: APERTE LE ISCRIZIONI AL CONCORSO INTERCULTURA

CENTINAIA LE BORSE DI STUDIO PER I PROGRAMMI ALL’ESTERO 2024-25

Sabato 30 settembre, ore 17.00: incontro presso l’Istituto Gramsci Siciliano – Cantieri Culturali della Zisa (Via Paolo Gili 4) con i volontari di Palermo per ricevere tutte le informazioni per vincere uno dei centinaia di posti a disposizione in tutto il mondo e per scoprire l’ampia offerta di borse di studio.

Luogo: Istituto Gramsci Siciliano (Cantieri Culturali della Zisa), Via Paolo Gili, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 30/09/2023

Data Fine: 30/09/2023

Ora: 17:00

Artista: Intercultura Palermo

Prezzo: 0.00

