Venerdì 11 ottobre alle ore 10:00, nei locali dell’Istituto EINAUDI PARETO, via Brigata Verona 5, Palermo, la Confederazione Sindacare SINALP, Il CONSOLATO D’ALGERIA a Napoli e l’Associazione ALTRICO presenteranno, insieme all’Ass. AVO Sicilia e Palermo, ad Ass. Donne algerine SAADA, alla Rete Zeromolestie Sinalp e all’ISS Einaudi Pareto, l’evento INTRECCI MEDITERRANEI per la promozione dei rapporti bilaterali fra il nostro Paese e l’Algeria.

La buona cucina è il trait d’union fra le sponde mediterranee che geograficamente e storicamente uniscono l’Italia e l’Algeria. I due Paesi, già da tempo legati dai rapporti economici, intendono sviluppare maggiormente le relazioni culturali e sociali fra i propri cittadini e le istituzioni.

INTRECCI MEDITERRANEI è il primo evento di radicamento di questa volontà di cooperazione.

La città di Palermo non è stata scelta a caso, grazie alla volontà del Sindacato SINALP e dell’Associazione ALTRICO, che si occupano entrambe dell’integrazione dei lavoratori migranti nel territorio siciliano, le istituzioni hanno offerto il loro supporto e la collaborazione per l’organizzazione dell’evento.

Le Cucine dei Popoli a Colori

La cucina siciliana e quella algerina hanno entrambe radici mediterranee e presentano una ricchezza di sapori e ingredienti che riflettono storie millenarie e influenze culturali variegate. Progetti comuni e corsi di cucina interculturale sono esempi concreti di come il cibo possa essereutilizzato come strumento per favorire l’inclusione sociale. Queste iniziative aiutano gli immigrati e i rifugiati a integrarsi nelle nuove comunità, al fine di creare un terreno comune attraverso la condivisione di ricette e tradizioni culinarie. Primo passo orientato verso una politica di reale integrazione e non mera accoglienza subordinata ad interessi terzi. Confrontarsi sulla diversità culinaria è uno step fondamentale nell’ottica della promozione e della comprensione tra i popoli. Attraverso la condivisione del cibo possiamo costruire ponti culturali, superare le differenze e celebrare la ricchezza della nostra diversità globale. Sia la cucina siciliana che quella algerina tendono a enfatizzare i sapori freschi del mare e degli agrumi. Mentre la cucina algerina è più ricca di spezie e legumi e predilige piatti a base di carne e couscous, la siciliana abbraccia i sapori del mare coniugandoli alla sapienza contadina dell’entroterra. Entrambe offrono una varietà di piatti unici che rappresentano la comune tradizione culinaria mediterranea.

INTRECCI MEDITERRANEI vuole quindi avviare un confronto tra culture e stili di vita diversi accomunati da una cucina che può vantare radici comuni, che nei secoli si sono sviluppate in sapori e colori differenti.

Il confronto tra mondi apparentemente diversi ci aiuta a comprendere non solo la genesi della Cucina Siciliana ed Algerina, influenzate nei secoli dall’apporto di altri popoli che ne hanno caratterizzato l’evoluzione, ma anche i rapporti sociali fra algerini e siciliani. La Cucina Siciliana si è arricchita grazie all’influenza di Greci, Romani, Arabi, Normanni e Spagnoli. Gli Arabi, ad esempio, hanno introdotto agrumi, riso, zucchero e spezie, mentre l’influenza spagnola è evidente nei dolci come la cassata e il marzapane. Di contro la Cucina Algerina si è arricchita grazie all’influenza di Berberi, Arabi, Turchi, Francesi e Andalusi. Il mondo Arabo ha introdotto molte spezie e tecniche di cottura, mentre il mondo francese è visibile in alcuni metodi di preparazione e nella presenza di pane e pasticceria.





Programma





10:00 – 11:30: Apertura dell’Evento e saluti delle Autorità

Ambasciata Algerina di Roma Ambasciatore Mr. Mohamed Khelifi

Consolato Algerino di Napoli Console generale Mr. Chemmam Chaouki

Presidente Regione Siciliana On. Renato Schifani

Assessore Regione Siciliana On. Alessandro Aricò

Assessore Regione Siciliana On. Edy Tamaio

Senato della Repubblica Sen. Raoul Russo

Sindaco della Città di Palermo On. Roberto Lagalla

Assessore Città di Palermo On. Pietro Alongi

Dir. Scolastico Einaudi Pareto Dr.ssa Maria Rita Di Maggio



11:30 – 12:30: Interventi dei relatori



Nutrizionista – Dr.ssa Antonella Monteleone:



L’Equilibrio alimentare come condizione necessaria per il rispetto della salute



EINAUDI PARETO – Prof.sse Vincenza Mulè, Adriana Alletto, Concetta Vitale



AVO Sicilia – Dr.ssa Cetty Moscatt



SINALP – Dr. Andrea Monteleone



ALTRICO – Pres. Mohamed Laouar



SAADA – Associazione Donne Algerine, Sig.ra Boutebouhart Amel, Sig.ra Kashi Zohra, Sig.ra Yahioui Chafiaa, Sig. Tirrou Khaled, Sig.ra Saad Zhour, Benali Manel Aicha, Sig. Benmenni Soufayane.

ZEROMOLESTIE SINALP – Natascia Pisana





A seguire Degustazione dei prodotti alimentari tipici Siculo-Algerini e Laboratorio di Cucina





Cucina Siciliana

Frutti di mare: Essendo un’isola, la Sicilia utilizza frutti di mare e pesce come tonno, pesce spada, acciughe e gamberi.

Agrumi: Limoni, arance e mandarini sono comuni e vengono utilizzati sia in piatti dolci che salati.

Olio d’oliva: Fondamentale nella cucina siciliana.

Verdure: Melanzane, pomodori, zucchine, peperoni e carciofi.

Erbe e spezie: Origano, basilico, menta e zafferano.

Formaggi: Ricotta, pecorino e caciocavallo.

Cucina Algerina

Carne: L’agnello, il pollo e la carne di manzo costituiscono la base dei piatti di carne.

Spezie: Zafferano, cumino, coriandolo, curcuma e paprika sono largamente utilizzati.

Couscous: Un piatto base preparato con semola di grano duro.

Legumi: Ceci e fagioli sono ingredienti fondamentali.

Frutta secca e olive: Datteri, fichi secchi, mandorle e olive non mancano mai.

Olio d’oliva: Anche in Algeria l’olio d’oliva è essenziale.

Erbe: Menta, coriandolo e prezzemolo.

Piatti Tipici

Cucina Siciliana:

Pasta alla Norma: Pasta con melanzane, pomodoro, ricotta salata e basilico.

Arancine: Palline di riso fritte, ripiene di ragù, piselli e mozzarella.

Caponata: Un contorno di melanzane, pomodori, olive e capperi, condito con aceto e zucchero.

Cannoli: Dolci di pasta fritta ripieni di ricotta dolce.

Cassata: Torta a base di ricotta, marzapane e frutta candita.

Cucina Algerina:

Couscous: Servito con carne (spesso agnello) e verdure, e condito con brodo speziato.

Tajine: Stufati di carne e verdure cucinati in un recipiente di terracotta.

Chorba: Una zuppa speziata con carne, verdure e ceci.

Merguez: Salsicce piccanti di agnello o manzo.

Makroud: Dolci a base di semola ripieni di pasta di datteri e fritti.

Tecniche di Cottura

Cucina Siciliana:

Frittura: Utilizzata per piatti come le arancine e i cannoli.

Stufatura: Per piatti come la caponata.

Grigliatura: Pesce e carne spesso vengono grigliati.

Forno: Molti i piatti cotti al forno dai dolci alla pasta al forno.

Cucina Algerina:

Stufatura: Tecnica predominante per i tajine e i piatti di couscous.

Grigliatura: Per carni come il merguez.

Forno: Utilizzato per cuocere pane e dolciumi.

Frittura: Comune per piatti come il makroud.









Palermo 9 ottobre 2024

Uff.Stampa

Elena Beninati

+39 3336386748

elenabeninati99@gmail.com





Luogo: ISS EINAUDI PARETO , Via Brigata Verona , 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

