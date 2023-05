“Ringrazio sentitamente il Presidente Schifani, l’Assessore Volo e tutta la Giunta Regionale per il grande impegno mostrato fin da subito per lo sviluppo del progetto del nuovo Policlinico Universitario del capoluogo siciliano – dichiara il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri – Il piano approvato oggi dalla Regione Siciliana, che prevede 348 milioni di investimento per il nuovo Policlinico, consentirà di realizzare una struttura ospedaliera ad altissimo livello architettonico, tecnologico, energetico ed ambientale all’altezza di fornire la dovuta e migliore risposta ai bisogni di salute della popolazione e alle future evoluzioni della medicina. Senza questo necessario apporto non si potrebbero raggiungere con tanta efficienza ed efficacia obiettivi così fondamentali per la salute e il benessere del territorio. I miei migliori auguri di buon lavoro vanno al dott. Iacolino per l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale per la Pianificazione strategica dell’Assessorato alla Salute. Rinnovo il mio ringraziamento per la professionalità e la dedizione che hanno caratterizzato il suo operato come commissario straordinario del Policlinico”.

