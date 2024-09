Gli RLS della FP CGIL Marco Leo, Emanuele Muratore, Luigi D’Antona e Gianfabio Monacò, presso il Comune di Palermo hanno inviato in data odierna (18/09/2024) al Sig. Sindaco, al Segretario Generale una nota sulla Sicurezza dei Lavoratori a seguito di aggressioni verbali e fisiche subite dai lavoratori nei luoghi di lavoro.



Nella nota riportata per intero si legge: “Le aggressioni verbali e fisiche subite dai lavoratori nei luoghi di lavoro o, comunque, negli spazi di pertinenza dell’A.C. e prossimi ai luoghi di lavoro, propriamente detti, sono una tipologia di “rischi emergenti” su cui si sta focalizzando l’attenzione degli scriventi RLS.

Non siamo al livello delle aggressioni fisiche che il personale sanitario subisce ogni giorno e, puntualmente, riportati dagli organi di stampa. Tuttavia, temiamo che l’episodio “sentinella” occorso ad una dipendente dell’Area Servizi Demografici, all’interno dell’area destinata a parcheggio nell’area antistante gli Uffici di piazza G. Cesare, sia meritevole di attenzione.

Pur consci che si tratta di episodi frequenti che rientrano nella carente gestione e controllo del territorio, da parte degli organi di polizia e vigilanza preposti, non possiamo ignorare che tali accadimenti mettono a serio rischio l’incolumità dei lavoratori che, in itinere, possono restare vittime di malintenzionati.

Siamo consapevoli che il degrado della parte alta di via Maqueda, della Stazione ferroviaria e zone limitrofe vada affrontato e risolto con opportuni e non più rinviabili interventi di prevenzione e controllo del territorio; purtuttavia, si chiede alle SS.LL., per i rispettivi ambiti di competenza, di porre in essere tutte le misure atte ad impedire la presenza di individui che giornalmente bivaccano, spacciano sostanze proibite, si prostituiscono, si producono in atti osceni alla luce del sole o si propongono come parcheggiatori all’interno dell’area parcheggio del plesso sopra menzionato.

Ulteriore indice della situazione di scadimento del decoro e rischio, per la salute di cittadini e lavoratori, è il centinaio e più di siringhe recentemente raccolte da personale specializzato RAP. In ultimo, vanno richiamati gli episodi di effrazione e furti verificatesi in danno degli Uffici di Piazza Giulio Cesare anch’essi frutto del degrado che colpisce questa parte della città. Nell’augurare che si pervenga ad uno spirito di fattiva collaborazione, con le auspicate misure di sicurezza che possano mitigare i rischi per lavoratori e cittadina utenti, l’occasione è utile per porgere distinti saluti.”

“Bisogna che a tutti i dipendenti venga garantita la sicurezza sul lavoro non solo all’interno dei locali cui operano, ma anche al di fuori del luogo di lavoro, specialmente nelle vicinanze della struttura dove prestano la propria attività lavorativa ribadiscono gli stessi RLS FP CGIL del comune di Palermo.”

RLS CGIL Comune di Palermo

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.