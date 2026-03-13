l 16 marzo al Palazzo dei Normanni un’iniziativa del Dipartimento di Nefrocardiologia del Policlinico di Palermo per sensibilizzare i cittadini su ipertensione e nefropatie e promuovere la diagnosi precoce.

La prevenzione delle malattie renali entra simbolicamente nel cuore delle istituzioni siciliane. In occasione della Giornata Mondiale del Rene, il 16 marzo a Palermo il Dipartimento di Nefrocardiologia del Policlinico universitario promuove una giornata di informazione e screening gratuiti aperta alla cittadinanza, ospitata per la prima volta nella sede del Parlamento siciliano. L’iniziativa si svolgerà nella Sala Piersanti Mattarella del Palazzo dei Normanni a partire dalle ore 9.30 e sarà dedicata al tema “Ipertensione e nefropatie: conoscere per prevenire”. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica su patologie spesso sottovalutate ma molto diffuse, che in molti casi si sviluppano in maniera silenziosa fino a quando il danno renale non diventa significativo.





Le malattie renali croniche rappresentano infatti una delle principali sfide per i sistemi sanitari, anche perché sono frequentemente associate ad altre condizioni come ipertensione arteriosa, diabete e malattie cardiovascolari. Proprio l’ipertensione è considerata uno dei fattori di rischio più rilevanti per il progressivo deterioramento della funzione renale.

La mattinata si aprirà con i saluti delle autorità istituzionali, a testimonianza della collaborazione tra sanità pubblica e istituzioni regionali su un tema di grande rilevanza per la salute collettiva. Alle ore 10.00 è prevista l’introduzione ai lavori da parte del dottor G. Zichichi. A seguire, alle ore 10.15, la professoressa Caterina Carollo terrà una relazione dedicata al rapporto tra pressione arteriosa e malattie renali, illustrando i principali fattori di rischio, l’importanza della diagnosi precoce e il ruolo fondamentale dei corretti stili di vita nella prevenzione.





Uno dei momenti centrali dell’iniziativa sarà rappresentato dall’attività di screening gratuito rivolta alla popolazione, che prenderà il via alle ore 11.00. I cittadini potranno sottoporsi a controlli non invasivi finalizzati alla valutazione di alcuni parametri utili a individuare precocemente possibili condizioni di rischio. L’iniziativa punta a offrire un’occasione concreta per aumentare la consapevolezza sui temi della prevenzione e per avvicinare i cittadini alla cultura della diagnosi precoce.





Le patologie renali, infatti, nelle fasi iniziali spesso non presentano sintomi evidenti e proprio per questo motivo controlli periodici e corretti stili di vita rappresentano strumenti fondamentali per ridurre il rischio di complicanze. Portare un evento dedicato alla salute all’interno della sede simbolo della democrazia siciliana assume inoltre un valore fortemente simbolico: quello di ribadire come la prevenzione e la tutela della salute pubblica siano temi centrali non solo per la sanità, ma per l’intera comunità. Conoscere, informarsi e sottoporsi a controlli rappresentano i primi passi per proteggere la propria salute e prevenire patologie che, se individuate in tempo, possono essere gestite in maniera più efficace.

