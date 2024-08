Su proposta del Direttore Generale f.f., Pietro Tortorici, e alla presenza del collegio sindacale, il CdA dell’Ircac presieduto dall’avvocato Vitalba Vaccaro ha deliberato oltre 600 mila euro di finanziamenti diretti alle cooperative siciliane.

“In particolare – si legge in una nota – dopo l’approvazione del bilancio di previsione dell’Ircac (triennio 2024-2026), il Cda ha approvato finanziamenti agevolati per pratiche di credito a medio termine, con il consolidamento dell’attività già avviata dalle cooperative e pratiche di credito di esercizio e start-up , per l’avviamento di nuove attività, sostenendo così l’accesso al credito agevolato di tanti nuovi progetti di imprese start-up, che possano contribuire alla crescita e all’occupazione della nostra regione”.

“Di tali finanziamenti ne hanno potuto usufruire le tante cooperative che da mesi attendevano lo sblocco delle richieste, pervenute all’Ircac, che si conferma quale punto di riferimento dell’economia siciliana, consentendo lo sviluppo e la crescita della cooperazione siciliana, attraverso l’accesso al credito agevolato”, conclude la nota.

Luogo: Palermo , Via Ausonia , 83

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.