“Il personale del ruolo sanitario e socio sanitario sta scoppiando ma i posti vacanti non esistono più, sembrano svaniti nel nulla. Nel frattempo si aprono reparti, si sospendono le ferie al personale infermieristico ed OSS, si attua lavoro straordinario per coprire le carenze, mentre alcuni dipendenti senza prescrizioni e limitazioni permangono negli ambulatori dell’ospedale Piemonte.” Così il segretario della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri sull’organizzazione del lavoro all’IRCSS Neurolesi. “Da mesi – prosegue la Bicchieri – chiediamo invano di reclutare personale per sostituzione mediante incarichi a tempo determinato dei due superiori profili. Purtroppo per gli OSS abbiamo dovuto prendere atto di una serie di errori nella valutazione dei punteggi dei partecipanti, tra cui i famigerati 31 OSS precari del CoVid messi alla porta lo scorso 28 febbraio. Da settimane – prosegue la Bicchieri – chiediamo la griglia di valutazione in cui emerge ogni singolo punteggio assegnato agli aspiranti OSS, ma riceviamo riscontri non rispettosi della legge sulla trasparenza degli atti. Per tale ragione abbiamo chiesto di pubblicare tutti gli atti necessari, in assenza dei quali non si può chiamare dalla graduatoria. Diversamente il rischio è che ancora una volta Irccs Neurolesi si troverebbe a dovere sostenere importanti contenziosi con CISL FP e con i lavoratori che essa sta rappresentando già dall’esodo di febbraio. Chiediamo solo Certezza del diritto, trasparenza, legalità e imparzialità” conclude il segretario generale della Cisl FP.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.