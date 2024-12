Ha riscosso il consenso di pubblico e di critica la giovane soprano priolese, Isabella Ricco Galluzzo, che ha esordito in un concerto dal titolo “I solisti partenopei: Napoli 1700”. Organizzato dalla Fondazione “Il Canto di Virgilio”, l’evento si è svolto nella sede della fondazione a Napoli. Per Isabella si è trattato della prima esecuzione in assoluto dopo avere avuto accesso al conservatorio. Ricco ha cantato accompagnata da un’orchestra composta, tra gli altri, da allievi dello stesso conservatorio su musiche dei grandi compositori Giovanni Battista Pergolesi, Niccolò Porpora, Leonardo Vinci, Gaetano Latilla e Tommaso Giordani. A dirigere l’orchestra è stato il maestro Gioacchino Longobardi che ha suonato anche al pianoforte e che ha elogiato le doti canore e le qualità artistiche di Isabella. “E’ stata un’emozione grandissima – ha commentato la soprano priolese – perché mi è stato permesso di esibirmi al cospetto di una vasta platea e di un pubblico competente. So di avere avuto accesso in un conservatorio prestigioso e ce la metterò tutta per imparare e per raggiungere i miei obiettivi futuri”.

Per la ventenne cantante lirica si trattato di un prestigioso riconoscimento al pari di essersi classificata al secondo posto in assoluto su trentacinque candidati, prima donna soprano, al corso di alta formazione artistica e musicale del conservatorio San Pietro a Majella” di Napoli, dove studia canto lirico, allieva del maestro Chiara Artiano, oltre ad essere vincitrice del primo premio del concorso musicale nazionale Paolo Ferro.







Dopo avere conseguito il diploma al liceo classico Gargallo di Siracusa, Isabella ha deciso di approfondire gli studi in conservatorio. Seppur giovanissima, ha già partecipato a diversi concorsi e festival canori oltre che alla terza edizione del masterclass dell’associazione culturale Arturo Toscanini.

