Al termine del blasonato appuntamento doppiamente valido per il FIA European Historic Rally Championship e per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, ottimo debutto per i portacolori Labianca-“DAVIS” (Opel Kadett GTE) fregiatisi dell’oro di classe

Sugli asfalti della Gallura costretti al ritiro, invece, gli altri alfieri Palazzolo-Cicero (Opel Kadett GSI) e Leggio-Gurrieri (BMW M3)





È stato un 9° Rally Storico Costa Smeralda – Trofeo Martini dai due volti per gli equipaggi schierati al via dalla scuderia siciliana Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl). Partendo dalle note liete, l’appuntamento doppiamente valido per il FIA European Historic Rally Championship per modelli “pre-1992” e per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS), ha visto l’ottimo esordio di Cosimo Labianca sugli ostici asfalti della Gallura. Il pilota palermitano, al volante dell’Opel Kadett GTE condivisa con il concittadino “DAVIS”, infatti, si è fregiato dell’oro in classe TC/2000 (facendo il paio con l’argento agguantato al titolato “Vallate Aretine” lo scorso febbraio) inserendosi, altresì, a ridosso del podio del 3° Raggruppamento (nella classifica riservata a quanti concorrono nella serie tricolore).





«Che dire. Al di là del risultato sportivo che ci soddisfa appieno, promuovo la manifestazione a pieni voti» – ha commentato un entusiasta Labianca all’arrivo – «Dall’aspetto prettamente tecnico-agonistico, quindi tracciato e prove speciali altamente selettive, all’ineccepibile organizzazione, dal blasonato parco partenti agli incantevoli panorami che ci hanno accompagnato per due giorni. Un’inedita esperienza andata al di là di ogni più rosea aspettativa, da ripetere quanto prima. Ora, testa e cuore rivolti alla corsa di casa: la Targa Florio».





Non è andata altrettanto bene al gentleman driver isolano Sergio Palazzolo (Opel Kadett GSI) che, in coppia per l’occasione con il “veterano” Totò Cicero e nel corso dell’undicesima nonché penultima frazione cronometrata, è rimasto bloccato in una cunetta dopo essere arrivato “lungo” in una curva particolarmente sporca. Sempre nel 4° Raggruppamento, è durata ancora meno la gara di uno sfortunato Giuseppe Leggio. Atteso a un duplice debutto, tanto in Sardegna quanto alla guida della BMW M3, il valido conduttore ragusano, navigato dall’altro ibleo Rosario Gurrieri, è stato costretto al ritiro anticipato per un problema alla trasmissione accusato durante il primo trasferimento.





Calendario CIRAS 2026

28 febbraio – 16° Historic Rally della Vallate Aretine (Ar); 24/25 aprile – 9° Rally Storico Costa Smeralda Trofeo Martini (Ot); 15/16 maggio – Targa Florio Historic Rally (Pa); 5/6 giugno – 14° Valsugana Historic Rally (Tn); 26/27 giugno – 15° Rally Lana Storico (Bi); 17/18 luglio – 20° Rally Storico Campagnolo (Vi); 25/26 settembre – XXXVIII Rallye Elba Storico Trofeo Locman (Li); 16/17 ottobre – 41° Sanremo Rally Storico (Im).

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