Entusiasmo alle stelle per la scuderia siciliana presieduta da Eros Di Prima, in vista della tanto amata e attesa 110ª Targa Florio

Nell’ambito dell’appuntamento valido per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), schierati al via i portacolori Runfola-Michi (Skoda Fabia RS Rally2)

In lizza nella Coppa di zona (CRZ), invece, gli altri alfieri Profeta-Altamonte (Renault Clio S1600), Barreca-Mirenda (Peugeot 208 Rally4/R2), Li Fonti-Colella (Peugeot 208 Rally4) e Li Fonti-Longo (Renault Clio Rally5)





Lanciato il guanto di sfida, la scuderia locale Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl), si appresta ad affrontare la 110ª Targa Florio, in scena nel Palermitano il prossimo fine settimana. Sulle strade del mito, tra il pubblico di casa, un appuntamento tanto atteso quanto irrinunciabile per il sodalizio presieduto da Eros Di Prima che, per l’occasione, schiererà al via cinque equipaggi sotto le proprie insegne.

Tanto per cominciare, nell’ambito del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), di cui la “corsa più antica del mondo” sarà il secondo atto stagionale, da registrare il rientro del talentuoso Marco Runfola dopo sei mesi di stop, ovvero dalla vittoria conquistata in Toscana lo scorso ottobre al Rally delle Colline Metallifere e di Pomarance. Il driver di Cefalù, assente nel 2025 e già grande protagonista dell’edizione 2023 (archiviata con il terzo gradino del podio in coppia con la moglie Corinne Federighi), tornerà a calcare i selettivi asfalti madoniti a bordo della Skoda Fabia RS Rally2 dell’Erreffe Rally Team, condividendo l’abitacolo con il valido Daniele Michi.





«Sarà l’età che avanza, sarà che oramai disputo solo una o due gare a stagione quando va bene, va da sé che parteciperò senza alcuna velleità ma puntando più semplicemente, questo sì, a godermi appieno l’imminente weekend sportivo. Senza contare il fatto, aspetto di non poco conto, che molti tratti proposti quest’anno saranno per me del tutto inediti» – ha precisato Runfola alla vigilia – «In estrema sintesi, il mio sarà un approccio molto più ponderato e meno istintivo rispetto al passato. Potendo contare, altresì, sul prezioso apporto di Daniele, sinonimo di professionalità e grande esperienza». Saranno quattro, invece, gli alfieri in lizza nella Coppa ACI Sport 9^ zona (CRZ). Da segnalare un’altra rentrée, quella del figlio d’arte Alessio Profeta, già brillante secondo assoluto alla “Mini-Targa” del 2025, che scatterà dai nastri di partenza al volante della Renault Clio S1600 navigato da Marina Altamonte.





Per il pilota palermitano, un impegno in una cornice agonistica a lui più consona, dopo l’ottimo esordio con una Porsche 911 “storica” al Rally Valle del Sosio, quasi un mese addietro. Sarà della partita, altresì, Giovanni Barreca (Peugeot 208 Rally4/R2) che, coadiuvato alle note da Salvatore Mirenda, sarà in cerca di riscatto e dei primi punti nella serie regionale dopo il ritiro maturato, pur incolpevolmente, nel round inaugurale di Chiusa Sclafani; da dove ripartirà pure Giovanni Li Fonti che, affiancato da Mario Colella, proseguirà il percorso di apprendistato anche sulle Madonie con la Peugeot 208 Rally4.





Lo schieramento sarà completato, infine, da un altro componente della famiglia Li Fonti, Giuseppe (nipote di Giovanni), galvanizzato insieme a Giuseppe Longo dopo l’argento di classe conseguito al “Sosio” con la Renault Clio Rally5. L’iconica kermesse isolana aprirà i battenti giovedì 14 maggio con lo shakedown, seguito in serata dalla cerimonia di partenza allestita presso il Teatro Massimo, nel centro storico di Palermo; venerdì e sabato, invece, spazio alla competizione vera e propria con la disputa di 10 prove speciali, caratterizzate da 141,1 chilometri di frazioni cronometrate (esclusi i trasferimenti). Confermato anche per il 2026 il centro nevralgico dell’intera manifestazione: il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi sito all’interno della cittadella universitaria del capoluogo siciliano che, difatti, ospiterà verifiche, parco assistenza, sala stampa, arrivo e premiazioni.

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