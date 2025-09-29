I portacolori Leggio-Gurrieri (BMW 2002 TI) si fregiano della corona d’alloro nel 1° Raggruppamento, al termine del prestigioso quanto impegnativo duplice appuntamento valido per il FIA European Historic Rally Championship e per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche

Sui selettivi asfalti dell’isola toscana, trasferta decisamente più tribolata per gli altri siciliani Palazzolo-Cappello (Opel Kadett GSI), giunti comunque al traguardo





Emozioni e colpi di scena, come da lunga tradizione, al prestigioso XXXVII Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy, round doppiamente valido per il FIA European Historic Rally Championship e per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, svoltosi lo scorso fine settimana. Un’intensa tre giorni agonistico-sportiva che, dopo la disputa delle dieci prove speciali in programma, ha consegnato la vittoria nel 1° Raggruppamento al siciliano Giuseppe Leggio, al volante della BMW 2002 TI condivisa con il corregionale Rosario Gurrieri. Un vero e proprio trionfo per i portacolori della scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) che, al rientro dopo quasi un anno di stop, ovvero dal precedente successo di categoria conseguito al Sanremo Rally Storico nell’ottobre 2024, sono passati al comando sin dalla prima frazione cronometrata del giovedì, recitando il ruolo di autorevoli leader fino alla bandiera a scacchi al sabato, dopo aver impresso il proprio ritmo inanellando ben otto scratch.





«Che dire, a dir poco soddisfatti per il risultato raggiunto, andato ben al di là di ogni più rosea aspettativa. Senza contare la ventunesima piazza assoluta finale, precedendo avversari di rilievo su vetture ben più potenti e performanti della nostra» – ha sottolineato un entusiasta Leggio a ruote ferme – «Alla fine, la scelta di montare gomme d’asciutto per l’intera gara ha pagato, nonostante le difficili e mutevoli condizioni meteo. Un azzardo certo, ma compiuto con cognizione di causa. Ora non ci resta che assaporare la vittoria». È stato un impegno, decisamente, più tribolato per l’altro alfiere Sergio Palazzolo, penalizzato come tanti altri partecipanti da un tempo “ballerino” e dal continuo alternarsi di sole e pioggia battente sui selettivi asfalti dell’isola toscana. Nonostante tutto, il gentleman driver palermitano che, per l’occasione ha ritrovato alle note Carmelo Cappello dopo l’esperienza al Rally Lana Storico nel giugno scorso, ha tenuto botta con l’Opel Kadett GSI di 4° Raggruppamento, presentandosi puntualmente all’arrivo di Capoliveri. Epilogo per nulla scontato, visti i 24 ritiri registrati.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.