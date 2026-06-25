A Isola delle Femmine nasce una palestra all’aperto con vista sul mare. Si trova nel Parco Dune, in viale Marino 58, su un’area di 15 mila metri quadrati con attrezzature sportive realizzata su iniziativa del Gal Terre Normanne che ha avuto concesso lo spazio dal Comune per riqualificarlo. L’ingresso è libero. Cittadini e turisti potranno allenarsi ammirando uno splendido panorama. Uno spazio fitness è dedicato, in particolare, ai diversamente abili. Gli interventi sono stati finanziati a valere sulla Misura 19.2 del Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia.





L’inaugurazione è avvenuta ieri (mercoledì 24 giugno) alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea Luca Sammartino, del presidente del Consiglio comunale di Isola delle Femmine Orazio Rubino e dei vertici del Gal: il presidente Marcello Messeri, il direttore tecnico Francesco Rossi e il direttore amministrativo Giuseppe Sciarabba. Presente anche l’assessore al turismo e sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello.





Quattro le aree fitness a disposizione: tre delle dimensioni di dieci metri per dieci, una di dieci metri per quindici. Tutto lungo un sentiero in legno attraverso le “montagne” di sabbia che dominano il lungomare. Previsto anche un percorso di Calisthenics, disciplina sportiva in voga nelle spiagge di tutto il mondo. In corrispondenza dell’ingresso su viale Marino (il secondo ingresso è in via Martin Luther King) è presente un punto informazioni, oltre a un’area ristoro dove ci sarà la possibilità di degustare prodotti tipici locali. Un spazio riqualificato per arricchire l’offerta del territorio di Isola delle Femmine all’insegna dello sport e del benessere.

Luogo: Parco Dune, Viale Marino, 58, ISOLA DELLE FEMMINE, PALERMO, SICILIA

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