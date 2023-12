Israele e Palestina. Comprendere il conflitto per costruire la pace







lunedì 18 dicembre un incontro al Gonzaga Campus







PALERMO – Provare ad essere costruttori di pace e ricercatori di bellezza anche in un mondo lacerato dalla guerra e dalla violenza.

E’ questo il senso dell’incontro che si terrà lunedì 18 Dicembre, alle ore 18, nella cappella San Giuseppe del Gonzaga Campus dal titolo “Israele e Palestina. Comprendere il conflitto per costruire la pace”.

L’ incontro è aperto a tutta la comunità e alla cittadinanza.

Dopo una introduzione storico-geopolitica sul conflitto israelo-palestinese e le sue radici, a cura di alcuni docenti e di alcuni alunni, p. Francesco Cavallini SJ offrirà alcuni spunti di riflessione che aiuteranno a capire come è possibile diventare costruttori di pace nelle nostre vite, nelle nostre relazioni, nella nostra comunità e nel nostro mondo, a partire dalla logica rivoluzionaria del Natale.

“Mentre ci prepariamo a vivere il Natale, proprio la terra di Gesù sta conoscendo l’ennesima stagione di guerra – dice p. Vitangelo Denora, gesuita e direttore generale del Gonzaga Campus -. Noi non vogliamo e non possiamo tacere, nascondendo l’assurdità della guerra e delle violenze. Desideriamo lasciarci interpellare ancora dal grido di tanti bambini, adulti, anziani che stanno soffrendo e morendo. Per tale motivo proponiamo questo incontro, invitando, chi lo desidera, a riflettere su come possiamo immettere nella storia dinamiche e gesti di pace“.







