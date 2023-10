Un importante traguardo per la sanità siciliana, con tutte le carte in regola per diventare il fiore all’occhiello del Sistema Sanitario Nazionale e un modello da esportare anche in altre regioni.

Con queste parole, il deputato regionale di Fratelli d’Italia all’ARS Giuseppe Zitelli, segretario della Commissione Salute, Servizi Sanitari e Sociali, commenta la definitiva approvazione, avvenuta in Aula nel pomeriggio del 17 ottobre, del disegno di legge per l’istituzione dello psicologo delle cure primarie in Sicilia.

Il testo base adottato è proprio quello dell’onorevole Giuseppe Zitelli, arricchitosi nel tempo delle integrazioni e degli emendamenti presentati da altri parlamentari.

“É stata scritta una pagina di buona politica – afferma il deputato – della quale sono personalmente molto orgoglioso e che mi ha visto al lavoro per circa tre anni”.

Come precisa lo stesso parlamentare, un ruolo importante nella concretizzazione del disegno di legge lo ha avuto l’AUPI, l’Associazione Unitaria Psicologi Italiani, che ha accompagnato il lungo iter parlamentare.

“Il contributo dei professionisti – spiega – è stato fondamentale per strutturare al meglio la proposta oggi divenuta legge”.

Nello specifico, quest’ultima prevede due psicologi per 50 mila abitanti e una somma di 7 milioni e 334 mila euro che dovrà entrare a regime.

“Si tratta – conclude – di una legge che migliorerà la qualità della vita in Sicilia, intervenendo attivamente nel contrasto a tutte le forme di disagio psicologico ed emotivo che, se non diagnosticate in tempo utile, possono degenerare pericolosamente”.

