Quanto è importante parlare di favole ai bambini? Quanto in ognuno di noi c’è ancora una parte fanciulla che con le fiabe è cresciuta e attraverso le quali ha imparato a conoscere se stessa, ad accettarsi e a vincere le proprie paure?



La magia delle favole rivive a Gangi con un evento unico che farà sognare grandi e piccini.

L’Istituzione Gianbecchina, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Gangi, è lieta di presentare “Il mondo delle favole nel tempo”, una straordinaria manifestazione culturale che celebra l’incanto delle storie senza tempo in occasione del Maggio dei Libri.

“Tra le tante manifestazioni culturali che abbiamo sviluppato per questo ‘Maggio dei Libri’ – dichiara il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello- questa giornata dedicata alle favole e ai bambini, ha coinvolto anche le scuole dell’interland delle Madonie, raggiungendo numeri elevatissimi di partecipanti e ne siamo orgogliosi”.

“Leggere le favole guida i bambini alla scoperta del proprio mondo emotivo- dice Rosanna Migliazzo, Pres. Istituzione Gianbecchina – e siamo davvero soddisfatti della grande partecipazione scaturita dal concorso che abbiamo curato per le scuole “Crea la tua Favola”.

“L’ evento ‘Il mondo delle favole nel tempo’ non è solo un’occasione per rivivere le storie che ci hanno fatto sognare, ma anche un momento di condivisione e scoperta – dice Rosa Di Stefano DA Istituzione Gianbecchina – in cui la tradizione si fonde con l’innovazione e dove ogni visitatore può riscoprire il bambino che è in lui”.

Attività in programma del 25 maggio a partire dalle ore 17:00:



Mostra allestita “Raccontami una fiaba”: un viaggio incantato attraverso i racconti di Fedro, Esopo, i fratelli Grimm, Gianni Rodari, Italo Calvino, Collodi e tanti altri scrittori che hanno alimentato la nostra fantasia.

Esposizione di tavole di illustratori del passato e contemporanei, per riscoprire l’arte visiva delle fiabe.

Allestimenti sul mondo delle favole, che trasformeranno Palazzo Bongiorno in un regno incantato.

Dal concorso “Crea la tua favola” riservato ai ragazzi delle scuole dell’entroterra delle Madonie, saranno esposti i testi e le illustrazioni vincitrici realizzate dagli allievi delle scuole partecipanti. Un’occasione per valorizzare il talento e la creatività dei più giovani.

Un corner sarà invece riservato alle pubblicazioni delle case editrici, offrendo una panoramica sulle ultime novità letterarie per ragazzi.

Programma:

Ore 17:00: Saluti del sindaco Giuseppe Ferrarello e della presidente dell’Istituzione Gianbecchina di Gangi, Rosanna Migliazzo, insieme ad Alessandro Becchina.

Intervengono gli editori siciliani: Riccardo Francaviglia, Margherita Sgarlata, Angelo Bruno e Arianna Attinasi.

Incontro con Giuseppe Maurizio Piscopo, autore del libro “La vita è un alfabeto” edito da Navarra.

Modera Rosa Di Stefano, direttrice artistica dell’Istituzione Gianbecchina.

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme la magia delle favole!

Luogo: Palazzo Bongiorno, PALAZZO BONGIORNO, GANGI, PALERMO, SICILIA

