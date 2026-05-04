Oggi, 4 maggio 2026, alle ore 16 nella sala conferenze del Camplus Palermo (via dei Benedettini n.5), alla presenza del Presidente regionale on. Davide Faraone, si terrà l’assemblea provinciale e cittadina di Italia Viva – Casa Riformista, per fare il punto sulle questioni politiche più attuali in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, nonché per rilanciare la proposta delle Primarie delle Idee, con cui si invitano i cittadini a fornire prima proposte su temi concreti, piuttosto che nomi da candidare.





L’assemblea costituirà anche l’occasione per presentare la piattaforma digitale (www.leprimariedelleidee.it) su cui operare per proporre temi e idee da sottoporre poi, a fine settembre, all’intera coalizione di centro sinistra con l’obiettivo dichiarato di costruire una base programmatica condivisa in vista delle prossime sfide elettorali, che vada oltre gli schemi dei singoli partiti, nel tentativo di allargare il perimetro oltre i confini di partito.

Cittadini e iscritti potranno, quindi, avanzare proposte programmatiche che saranno valutate da un Comitato dei Garanti composto da accademici, mentre un Comitato di indirizzo guiderà il percorso politico, con l’obiettivo di arrivare a settembre con un pacchetto di proposte da mettere a disposizione dell’intera coalizione di centrosinistra.





Vi aspettiamo numerosi per contribuire a creare questo nuovo ed indispensabile “spazio di libertà delle idee” che vuole essere il cuore pulsante del cantiere riformista su cui si fonda il progetto politico di cambiamento a tutti i livelli, da quello locale, a quello regionale a quello nazionale.

Roberto Corsello e Giandomenico Lo Pizzo

Luogo: Camplus Palermo, Via Benedettini, 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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