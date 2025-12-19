Italia Viva Catania: Giuliano Mulè nomina Carmelo Finocchiaro “Vice Coordinatore della Città Metropolitana”

Il Presidente Mulè: “Con l’esperienza nazionale di Finocchiaro, rafforziamo la nostra azione politica a sostegno di imprese e cittadini.”

CATANIA – Il Presidente di Italia Viva per la Città Metropolitana di Catania, Giuliano Mulè, d’intesa con la Presidente Provinciale Giusy Infantino, annuncia un importante innesto nella struttura di coordinamento cittadino: Carmelo Finocchiaro, attuale Presidente Nazionale di Confedercontribuenti, è stato nominato Vice Coordinatore della Città Metropolitana.

La scelta di Finocchiaro risponde alla volontà del partito di radicarsi ulteriormente nel tessuto produttivo e sociale catanese, portando ai vertici della governance un profilo di alto spessore istituzionale e una profonda conoscenza delle dinamiche economiche e fiscali del Paese.

Con questa nomina, Italia Viva Catania prosegue nel suo percorso di strutturazione, puntando su figure capaci di tradurre la visione politica in proposte concrete per il rilancio economico e sociale dell’area metropolitana etnea.

A tal proposito Giuliano Mulè dichiara: <<Sono orgoglioso di accogliere Carmelo Finocchiaro nella squadra di coordinamento della Città Metropolitana. La sua nomina a mio Vice è un segnale chiaro della direzione che Italia Viva sta intraprendendo a Catania: competenza, concretezza e vicinanza reale a chi produce valore. Carmelo non porta solo la sua autorevole esperienza come Presidente Nazionale di Confedercontribuenti, ma anche una visione riformista e pragmatica che è nel DNA del nostro partito. Insieme, e in piena sinergia con la Presidente Provinciale Giusy Infantino, lavoreremo per rendere la nostra città metropolitana un ambiente più favorevole agli affari, più efficiente e più attento ai diritti dei contribuenti e delle imprese. È il momento di unire le forze migliori per il bene del nostro territorio.”

Questa nomina si inserisce in una fase di profondo rinnovamento del nostro partito a livello locale. Anche la struttura provinciale è infatti in una fase di piena riorganizzazione: la Presidente Provinciale, Giusy Infantino, sta definendo gli ultimi dettagli per il potenziamento della governance di sua competenza e nei prossimi giorni verrà diffuso un comunicato dedicato per annunciare le nuove nomine che completeranno il quadro dirigenziale etneo>>.

Carmelo Finocchiaro, nominato Vice Coordinatore di Italia Viva della Città Metropolitana, esprime la propria soddisfazione: <<Io ho deciso di ritornare in campo e quindi di impegnarmi nel progetto di Italia Viva e della Casa Riformista perché ritengo che oggi c’è grande bisogno, anche nella nostra provincia, di avere forze moderate, forze che diano la capacità al centrosinistra di ragionare in materia seria sui temi che riguardano le imprese, lo sviluppo del territorio. E dunque la casa di Italia Viva rimane l’univa alternativa possibile, per cui intendo impegnarmi in maniera forte per portare tanta gente all’interno del partito, per ritornare ad avere Italia Viva nelle istituzioni, cosa che in questo momento manca, ed infine creare un grande e forte gruppo dirigente che radichi il partito nella nostra realtà>>.





