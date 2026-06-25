Oroscopo dell’Estate 2026

Il segno favorito è Leone

Cielo fatato, pioggia di stelle, i sogni diventano realtà …

Baldanzosa più che mai arriva la caliente estate, tutto è concesso specie se ci troviamo in vacanza e per qualche settimana decidiamo di staccare la spina. Il caldo torrido sarà ben voluto, “spogliarsi” di tutto sarà un’eccellente medicina, specie se per complice abbiamo l’agognato relax. Ciascun segno ne darà una sua personale interpretazione, quelli di terra penseranno a dormire qualche ora in più e recuperare un’immane stanchezza fisica, quelli d’aria non aspettano altro che dormire meno e stancarsi piacevolmente con allegria e sfrenatezza, il fuoco si prenderà i suoi tempi, forse dettati dai troppi impegni, ma non perderà nessuna piacevole occasione e dulcis in fundo, l’acqua che sarà fresca, spumeggiante e avvolgente. Ecco ognuno interpreterà a suo modo il termine, “spogliarsi”, senza alcuna remora, secondo l’esigenza che più pressa… fisicamente, mentalmente, testualmente .. lasciamoci cullare dalle onde del mare e perdiamoci nei cieli notturni, splendenti di preziose stelle, chi si vorrà consolare e ritemprare le energie potrà farlo. Notte di San Lorenzo, una tappa d’amore, una concentrazione di effetti stellari favorirà il segno del Leone che vedrà aprirsi davanti ad un periodo strepitoso. Soddisfazioni per gli, per i Leone e per i Gemelli, chi è single l’estate 2026 sarà fertile di incontri e progetti per le coppie. Prima di prepararci alla pacatezza della nuova stagione, occorre approfondire gli aspetti di ferragosto che lasceranno un dolce e tumultuoso ricordo a chi accetterà con ottimismo un contrattempo dell’ultima ora. Sarà il caso o il destino fatto sta che un falò, galeotto di una notte stregata di fine estate, tra scoppiettanti scintille e magica musica accenderà il cuore a chi dei “Vergine” detiene il segno, un colpo di fulmine, ed è subito centro.

ARIETE

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TORO

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GEMELLI

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CANCRO

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LEONE

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VERGINE

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