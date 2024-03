Italtekno tra le Stelle del Sud del Sole 24 Ore. Un traguardo straordinario per l’azienda palermitana che si inserisce tra le eccellenze del Sud Italia nel campo delle energie rinnovabili. Una grande soddisfazione per Italtekno e anche per San Mauro Castelverde, paese nel Parco delle Madonie, dove l’azienda ha investito realizzando l’illuminazione pubblica con un Project Financing e l’altalena più alta d’Europa assieme a Giovanni Nicolosi con il quale gestisce anche la Zipline.

Il concorso “Stelle del Sud” del Sole 24 Ore e Statista ha premiato 200 eccellenze del Mezzogiorno che si sono distinte per innovazione, crescita e sostenibilità e che hanno ottenuto la migliore performance in termini di crescita del proprio fatturato, crescita del numero dei propri dipendenti e crescita delle proprie immobilizzazioni materiali e immateriali nel quadriennio tra il 2019 e il 2022. Italtekno si è classificata al 60° posto su tutte le aziende del Sud, undicesima tra le siciliane e quarta nel settore “Energia e servizi pubblici”. Prima azienda a Palermo secondo questa classifica.

“Siamo davvero orgogliosi di questo importantissimo riconoscimento – dichiara l’amministratore Ing. Guglielmo Speciale – che premia il nostro impegno quotidiano e costante e la nostra dedizione al settore delle energie rinnovabili. L’inclusione di Italtekno nella classifica “Stelle del Sud” rappresenta un importante traguardo”.

In questi anni l’azienda, nata nel 2008, si è distinta tra le più dinamiche e innovative nel settore delle energie rinnovabili offrendo anche un’ampia gamma di servizi, compresa la progettazione e installazione di impianti fotovoltaici residenziali ed industriali, contribuendo alla riduzione dell’emissione di CO2.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.