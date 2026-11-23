ITS Academy Emporium del Golfo all’ONU: la dieta mediterranea protagonista a New York

Formazione, imprese e tradizioni siciliane al centro di un confronto internazionale su sostenibilità e patrimonio culturale.

La Fondazione ITS Academy Emporium del Golfo di Alcamo ha partecipato, il 16 novembre, al “First International Day of the Mediterranean Diet: Science, Sustainability, and Cultural Heritage”, ospitato presso la sede delle Nazioni Unite a New York.

La Fondazione, presieduta da Enzo Giuseppe Munna, ha portato all’attenzione internazionale un modello di collaborazione tra formazione tecnica, imprese agroalimentari e valorizzazione delle tradizioni siciliane, con l’obiettivo di creare nuove opportunità professionali per i giovani.





Un contributo importante è arrivato dall’avvocato Aldo Ruffino, presidente di ASSO di Balestrate, socio fondatore dell’ITS e componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione. Insieme all’avvocata Marina Maltese, con La Dolce Sicilia, ha curato la degustazione in collaborazione con Nino Carlino, presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu – COSVAP.

All’iniziativa hanno contribuito anche MMM di Alcamo, del gruppo Bar 900 della famiglia Mulè Manno, con le proprie produzioni dolciarie, e il Parco archeologico di Segesta, diretto da Luigi Biondo, valorizzando il legame tra gastronomia, cultura e territorio.





Ad affiancare la Fondazione anche l’ITET “Girolamo Caruso”, diretto da Vincenza Mione, il GAL Pesca “Golfi di Castellammare e Carini” e il GAL “Golfo di Castellammare”, presieduto da Pietro Puccio, con la presenza di Andrea Ferrarella.

L’evento, il cui programma istituzionale è stato organizzato dalle Rappresentanze permanenti di Italia, Grecia e Libano presso le Nazioni Unite, ha rappresentato un’occasione per rafforzare la rete tra scuola, imprese e istituzioni, promuovendo le competenze dei giovani e le eccellenze agroalimentari e culturali della Sicilia.

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