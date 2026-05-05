Si è svolta nell’aula magna dell’Istituto superiore statale Mario Rutelli di Palermo, l’assemblea dei docenti, tutor e collaboratori della Fondazione ITS Academy JobsFactory Madonie, che ha visto la partecipazione congiunta delle comunità di Palermo e Castelbuono.

Un appuntamento che ha rappresentato un momento di confronto strategico e comunitario per il futuro dell’ITS Madonie e, più in generale, per le prospettive dei giovani del territorio.

L’incontro si inserisce in un contesto di cambiamento e rilancio del sistema ITS Academy, alla luce dei nuovi indirizzi normativi nazionali e regionali, e ha avuto come obiettivo principale quello di rafforzare il coordinamento, ridefinire le priorità e condividere una visione comune.





Durante i lavori sono stati affrontati temi centrali per lo sviluppo dell’istituzione: l’Avviso 28/2025, l’organigramma, gli incarichi e gli obiettivi, il consolidamento e il potenziamento delle attività, la presentazione del nuovo staff e il coordinamento didattico.

La partecipazione attiva di docenti, tutor e collaboratori ha confermato la volontà di costruire una comunità educante coesa, capace di affrontare con responsabilità le sfide della formazione tecnica superiore e di rispondere concretamente ai bisogni del territorio delle Madonie.





A sottolineare il valore dell’incontro, il presidente della Fondazione ITS Academy JobsFactory Madonie, Giosuè D’Asta: “Oggi più che mai i nostri ragazzi hanno bisogno di punti di riferimento autentici, di volti credibili – ha detto –. Hanno bisogno di essere presi sul serio, accompagnati con responsabilità e messi, con realismo, di fronte alle sfide e alle aspettative del nostro tempo. Di enti di formazione ce ne sono tanti, ma la nostra missione è più profonda: non ci interessa semplicemente erogare corsi, ci interessa educare.





Educare significa assumersi la responsabilità delle persone, credere nei giovani, valorizzarne il talento e prepararli davvero al mondo che li attende. Altri sono bravi a intercettare finanziamenti; noi vogliamo essere riconosciuti per la capacità di costruire percorsi veri, che mettano al centro i ragazzi e il loro futuro.”

L’assemblea segna un passaggio importante nel percorso di crescita dell’ITS Madonie, rafforzando una visione condivisa che mette al centro studenti, docenti e territorio, con l’obiettivo di costruire opportunità concrete e durature per le nuove generazioni.

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