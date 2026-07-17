Consegnati i diplomi ai nuovi Tecnici Superiori del settore agroalimentare.

Catania, 16 luglio – Con la consegna dei diplomi si è concluso il corso HealthFood 4.0 dell’ITS Albatros Academy, sede di Catania. Un traguardo che segna l’ingresso nel mondo del lavoro di nuovi Tecnici Superiori altamente specializzati, formati per affrontare le sfide dell’innovazione nel settore delle produzioni e trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali.

Il corso HealthFood 4.0 ha consentito ai corsisti di acquisire competenze specialistiche in un ambito strategico per lo sviluppo del territorio, con un percorso che coniuga innovazione, sostenibilità, sicurezza alimentare e valorizzazione delle produzioni di qualità, in costante dialogo con il mondo delle imprese e con le esigenze del mercato del lavoro.





“La conclusione di questo percorso rappresenta un momento di grande soddisfazione per la Fondazione e, soprattutto, per i nostri studenti, che oggi raccolgono il frutto dell’impegno e della determinazione dimostrati durante il corso. A distanza di una settimana si sono conclusi due percorsi di alta formazione della Fondazione ITS Albatros, uno a Catania e uno a Messina: un risultato che conferma la qualità del lavoro svolto e il nostro impegno nel formare tecnici altamente qualificati, pronti a rispondere alle esigenze di settori strategici per lo sviluppo del territorio. Ogni diploma rappresenta non un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso professionale che ci auguriamo sia ricco di soddisfazioni e opportunità”, dichiara la presidente della Fondazione ITS Albatros, prof.ssa Antonina Sidoti.

La Fondazione ITS Albatros rivolge inoltre un sentito ringraziamento alla dirigente scolastica dell’Istituto “Enrico Fermi” di Catania, Giuseppina Lo Bianco, per la collaborazione e la disponibilità dimostrate durante lo svolgimento del corso, contribuendo alla piena riuscita del percorso formativo.



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