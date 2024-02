ITS Academy Fondazione Archimede, l’unico Istituto Tecnico Superiore in Sicilia specializzato in Turismo e Beni Culturali, è lieto di annunciare la conferenza stampa di presentazione dei nuovi corsi che si svolgeranno in partenariato con l’Istituto De Felice Giuffrida – Olivetti di Catania a partire dal prossimo autunno.

L’evento si terrà il 26 Febbraio 2024, alle ore 10.00, presso l’Istituto De Felice Giuffrida – Olivetti in Piazza Roma, 4, Catania.

Questo evento segna un momento significativo per l’ITS Fondazione Archimede e per tutto il panorama formativo siciliano, grazie all’avvio dei corsi in Hospitality Management, Marketing dei Beni Culturali e Food and Wine Tourism anche a Catania. Questi programmi sono stati progettati per rispondere alle esigenze del mercato, integrando competenze richieste e trend attuali, con un forte focus sull’innovazione tecnologica e sulle opportunità di carriera nel settore turistico e culturale.

Durante la conferenza, sarà data l’opportunità di scoprire:





– I dettagli dei nuovi corsi di studio, che coprono una vasta gamma di competenze e conoscenze richieste dalle imprese turistiche e culturali.

– Le innovazioni tecnologiche che stiamo integrando nel nostro approccio didattico per offrire un’esperienza formativa all’avanguardia.

– Le opportunità di carriera che questi corsi aprono ai nostri studenti, preparandoli a eccellere nel mondo del lavoro.

– Gli innovativi percorsi di studio 4+2 che offriranno agli studenti competenze avanzate e un vantaggio competitivo nel mercato del lavoro.

La conferenza sarà anche un’occasione per incontrare esperti del settore, scoprire la rete di partner e collaborazioni dell’ITS e discutere come questi nuovi corsi contribuiranno alla crescita e allo sviluppo del settore turistico e culturale in Sicilia.

Appuntamento dunque lunedì 26 per avviare un percorso davvero importante e produttivo per tutti i partecipanti!

