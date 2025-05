Dopo gli straordinari successi delle prime tre edizioni, l’Associazione Artigianando, in collaborazione con la Floral Garden, annuncia la quarta edizione di Art Garden, la mostra mercato che unisce l’arte floreale alle esposizioni artigianali di artisti e creativi. Appuntamento sabato 17 e domenica 18 maggio, a partire dalle ore 10:00 fino alle ore 20:00 (ingresso libero) all’interno dei vivai di Gitto Garden, in via Castelforte 100, a Partanna Mondello, Palermo.

All’interno del Garden Center saranno allestiti venti spazi espositivi, con borse, accessori per donna, ceramiche, gioielli e diversi prodotti rigorosamente fatti a mano. Per gli amanti del vintage, invece, saranno presenti due spazi a tema. Inoltre, visto il luogo, sarà possibile ammirare e acquistare piante, fiori e quanto necessario per il proprio giardino. Durante l’arco delle due giornate saranno organizzati alcuni momenti musicali.





‹‹Art Garden è uno degli eventi più particolari a cui abbiamo lavorato e che organizziamo – dichiara Luca Tumminia, organizzatore e Presidente di Artigianando – soprattutto perché tutto si svolge all’interno di un’oasi verde cittadina. Quando abbiamo pensato a questo tipo di mostra mercato, la cui nascita risale al 2021 – continua – non pensavamo al grande successo che avrebbe ottenuto, viste anche la novità e la particolarità dell’evento. Abbiamo pensato quindi, dopo un anno di assenza, di tornare dove tutto ha avuto inizio, grazie soprattutto a chi crede e ha creduto tantissimo in questo progetto, offrendoci uno spazio e aiutandoci nell’organizzazione. Art Garden – conclude – è il frutto di una perfetta sinergia ed è un vero e proprio percorso sensoriale tra natura e manualità, un’esperienza che grazie alla perfetta simbiosi tra artigianato locale e un’area verde di grande impatto visivo permette alla gente di godersi il tempo tra bellezza e arte››.





«Un’occasione unica per accogliere nel nostro garden center l’estro, la creatività e la fantasia delle maestranze artigiane locali per fonderle in maniera naturale con il nostro scenario verde – commenta invece il giovane manager Samuele D’Arenzo. «Due giornate – continua – per accogliere chiunque ami circondarsi dei colori della natura, ammirare creazioni artigianali uniche e per passare del tempo rilassandosi».

Per maggiori informazioni potete consultare i canali social presenti su Facebook e Instagram dell’Associazione

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.