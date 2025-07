Torna a Capo D’Orlando la IV Edizione del workshop di TeatroSofia, ideato e curato dall’attrice Patrizia Ferraro.

Il workshop si terrà a partire da mercoledì 30 luglio a venerdì 8 agosto, dalle ore 18 alle ore 21:30, all’interno del Parco di Villa Piccolo (SS 113, Km 109, Capo d’Orlando) e col sostegno della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella.

“Grazie al sostegno della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella anche quest’anno avremo modo di esplorare un racconto, questa volta tutto siciliano! Il lavoro verterà infatti intorno alla famosissima leggenda delle Teste di Moro ovvero i vasi ornamentali in ceramica, simbolo della Sicilia, a forma di testa che raffigurano la fisionomia di un arabo con baffi, turbante e monili decorativi e quella di una giovane donna siciliana. Non a caso la leggenda è ambientata nel periodo della dominazione araba in Sicilia, più precisamente tra il 1000 e il 1100 d.C. secondo alcune fonti. La storia narra dell’amore intenso e passionale tra un Moro appunto e una ragazza siciliana, che come tutte le grandi storie d’amore non può che finire in tragedia! Ma la cosa interessante è che in questo caso le versioni che circolano circa il finale della storia sono due, una vede come protagonista la gelosia mentre un’altra versione narra dell’ostilità della famiglia di lei nei confronti di questo amore “inusuale” e poco raccomandabile. Insieme ai partecipanti sceglieremo quale finale adottare e certamente riempiremo il brevissimo racconto della leggenda di dettagli e particolari che non vengono narrati ma la cui assenza ci darà modo di dare spazio alla nostra immaginazione e creatività.

Analizzeremo la storia a partire da alcune letture filosofiche sul tema dello “straniero”, dalle quali creeremo delle “azioni” performative in relazione non solo ai personaggi ma anche al luogo nel quale agiremo e al pubblico presente.

Come ogni anno, il workshop è aperto a tutti, sono benvenuti attori, danzatori, musicisti, cantanti e chiunque abbia voglia di mettersi in gioco. Si richiede una buona propensione al movimento” Patrizia Ferraro

Incontri: 30-31 luglio e dall’1 al 7 agosto 2025. Ore 18-21:30

Domenica 8 agosto – performance finale.

PER ISCRIZIONI: ermespatry@gmail.com

Luogo: Villa Piccolo di Capo D’Orlando, SS 113, Km 109, Capo d’Orlando, CAPO D’ORLANDO, MESSINA, SICILIA

