“IV SICILIA, AMMINISTRATIVE FALLETTA E TRIPOLI: BUON LAVORO AI 45 RIFORMISTI ELETTI’’

di Press Service

31/05/2023

Si sono conclusi gli scrutini delle amministrative 2023 in Sicilia, adesso è tempo di bilanci. Valentina Falletta, Responsabile Organizzazione, interviene così:’’È stata una campagna elettorale bella e partecipata.

Tanti i sorrisi, gli abbracci, i sogni incontrati in giro per questa meravigliosa terra. Italia Viva in Sicilia in questa tornata amministrativa ha eletto 45 amministratori tra sindaci, assessori e consiglieri comunali. Numerosissime sono le collaborazioni avviate con liste civiche in tutta la regione, un grosso passo avanti nel radicamento dei Riformisti in Sicilia’’. Continua Falletta:”Adesso attendiamo i ballottaggi. Un in bocca al lupo a tutti gli eletti ed anche a chi non è riuscito ad essere eletto, perché siamo una meravigliosa comunità e sono tantissime le cose da fare insieme”.

In queste settimane la comunità di Italia Viva Sicilia è stata impegnata su tutta l’isola per promuovere il progetto politico riformista, Filippo Tripoli Sindaco di Bagheria e Responsabile Enti Locali, esprime il suo punto di vista:” Si sono concluse le amministrative in Sicilia, il dato è abbastanza confortante, circa 45 amministratori eletti nei comuni.

La presenza dei riformisti nei comuni cresce. Aspettando i ballottaggi al lavoro per radicare ancora di più l’area riformista in Sicilia.

Ai nostri amministratori l’ambizione di essere politicamente concreti nella risoluzione dei problemi nell’esclusivo interesse delle comunità. Forza, w la Sicilia’’.

