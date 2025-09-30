“Un mondo nuovo, una nuova umanità”: questo il titolo del IX Convegno dell’associazione Uriel, Centro studi e ricerche per la Volontà di Bene. Si svolgerà sabato 4 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 18.30, all’Hotel Bellevue del Golfo di Sferracavallo (Palermo).

“Stiamo per completare il primo quarto del XXI secolo – dice Gaetano Russo, presidente di Uriel – e sembra che le certezze e le speranze con le quali siamo entrati nel nuovo millennio stiano vacillando in ogni parte del mondo. La crisi che stiamo vivendo – continua – è generata proprio dal modello individualistico che si è affermato nel secolo scorso con la società consumistica e che ha accentuato la soddisfazione dei bisogni individuali, esasperandoli al punto di trasformarli in obiettivi da realizzare a ogni costo, anche a danno degli altri esseri umani e del pianeta stesso.





Il Convegno è un’occasione di confronto e riflessione in gruppo per intuire come contribuire alla nascita di una nuova umanità e così lavorare insieme per realizzare un mondo nuovo”.

Una giornata, dunque, per fermarsi a riflettere su temi importanti.

I lavori, coordinati da Michaela La Vecchia, direttore del Centro di Psicosintesi di Palermo, saranno aperti dal presidente dell’associazione Uriel, Gaetano Russo. Seguiranno gli interventi di Marinella Maggiori dell’associazione italiana professionisti musicoterapia; di Antonella Ruggirello dell’associazione di meditazione creativa Namaskar Sicilia; di Ina Di Bella dell’associazione Uriel; di Enrica Lorenzi della Società italiana Agni Yoga.





Nel pomeriggio si svolgeranno tre workshop, che consentiranno ai partecipanti di sperimentare in gruppo alcuni dei temi proposti nella mattinata, confrontando idee ed esperienze, procedendo nel processo di crescita personale e di gruppo.

Come partecipare? Il Convegno sarà offerto sulla base della “Economia del Dono”. Chi vorrà partecipare potrà fare una donazione secondo la propria disponibilità.

Al seguente link:https://www.urielcentrostudi.it/wp-content/uploads/2025/09/CONVEGNO-2025-depliant.pdf

è possibile scaricare il programma con il modulo di partecipazione.

Info: segreteria@urielcentrostudi.it; mobile: 389 1398330.

