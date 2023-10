Ancora una volta si conferma uno degli eventi più attesi del Circuito del Trail Sicilia Challenge, la IX Edizione del Trail delle Cantine di Camporeale svoltasi nella giornata di Domenica 15 Ottobre a Camporeale ha avuto un soddisfacente riscontro in termini di partecipazione. Sfiorati i 300 partecipanti divisi in 3 differenti categorie, il Trail da 22km, il Trail da 10km e la passeggiata naturalistica da 5km.

A tutto questo si aggiunge la Fanfara dei Bersaglieri “Col. Giacomo Alfano”, che hanno aperto l’evento suonando e cantando l’inno d’Italia assieme ai partecipanti. Successivamente hanno aperto la gara con la loro caratteristica corsa che ha preceduto gli atleti lungo le vie del centro Camporealese.

Vincitori della gara dei 22Km Virgilio Pozzecco, del GS Cosentino, con 02:17:20 e Valentina Tomasello, della Misilmeri Marathon, con 02:43:49.

Per la gara dei 10Km invece l’hanno spuntata Cristian La Corte, della MTB Group Bagheria con 00:59:16 e Marianna Aiello, della Misilmeri Marathon, con 01:17:05.

Come da tradizione ormai il Trail delle Cantine di Camporeale, si manifesta come evento nell’evento per il suo famosissimo terzo tempo. Caratterizzato da un momento di convivialità e ospitalità che solo la città di Camporeale sa offrire.

Diversi i feedback degli atleti presenti, tutti a coro hanno sottolineato la spettacolarità dell’evento e la sofferenza patita durante la gara per le alte temperature ambientali.

“Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato in questi anni, con sempre la voglia della prima volta” queste le parole del Dott. Luigi Montalbano patron della manifestazione, a cui si aggiungo le parole del Presidente dell’Associazione organizzatrice Salvuccio Pisciotta “Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno dato una mano per realizzare in questi anni il Trail, a partire dalle decine e decine di braccia volontarie, delle nostre signore Camporealesi che hanno messo a disposizione il loro tempo, fino a tutti i nostri sponsors e partners, passando dai miei cari amici Enduristi che da tutta la Sicilia sono venuti a Camporeale per vegliare sulla sicurezza dei nostri atleti, lungo tutto il percorso”.

Ricordiamo a tutti che il Trail delle Cantine di Camporeale è un evento promosso dall’Associazione Eccellenze a Camporeale e patrocinato dal comune di Camporeale.

Luogo: Camporeale, Piazza Ma, 1, CAMPOREALE, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.