Jacopo Massari è un nuovo giocatore della Farmitalia Saturnia. Lo schiacciatore classe ’88 arriva dall’Hebar Pazardshik, club bulgaro con cui ha vinto, nella scorsa stagione, scudetto, Coppa e Supercoppa, premiato come MVP del torneo. Dopo le visite di rito, si aggregherà alla squadra per essere a disposizione di mister Silva già per la prossima sfida contro la Pallavolo Padova, in programma alla Kioene Arena domenica 3 dicembre, alle ore 18.



Massari ha alle spalle una lunga carriera nelle squadre italiane più prestigiose. Lube (uno scudetto, una Champions League e un Mondiale per club), Azimut Modena (una Supercoppa Italiana), poi Tonno Callipo e da ultimo nel 2021 Emma Villas Siena. Ha militato anche nella Nazionale Italiana, con la quale ha conquistato la medaglia d’argento nella Coppa del Mondo e il Bronzo agli Europei nel 2015 Massari è stato anche nella nazionale italiana, aggiudicandosi nello stesso anno la medaglia d’argento alla Coppa del Mondo e quella di bronzo al Campionato Europeo.

In Farmitalia Saturnia Massari ritrova alcuni dei compagni delle passate stagioni in Italia, dal capitano Santi Orduna al catanese Luigi Randazzo, con cui ha condiviso l’esperienza della nazionale.

“Sono contento di rientrare in Italia e di farlo su una piazza storica per la pallavolo siciliana e italiana, i miei due anni in mezzo in Bulgaria sono stati molto positivi, ma avevo voglia di tornare in Italia nel massimo campionato – è il primo commento di Massari -. Darò il mio contributo per raggiungere l’obiettivo salvezza prefissato dalla società ad inizio stagione. Il percorso è ancora lungo e io so di poter essere d’aiuto, portando energia positiva in palestra e in campo, e rimanendo sempre concentrato sul miglioramento continuo”.

“Abbiamo puntato su un giocatore esperto che ha giocato tra le più forti squadre italiane e che adesso ha tanta voglia di tornare in Italia – spiega Piero D’Angelo, responsabile dell’area tecnica – Jacopo non ha esitato ad abbracciare il nostro progetto, sarà di grande aiuto per la sua grande esperienza e per le sue capacità, darà una mano importante per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale. Si è disputato ancora solo un terzo del campionato, la sfida è apertissima e noi abbiamo tutte le carte in regola per dire la nostra”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.