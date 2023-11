Continua con successo la programmazione della stagione concertistica “Jazz at Spasimo”, la rassegna ideata dalla Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group, curata da Sergio Munafò per le esibizioni degli artisti residenti inseriti nel ciclo di concerti denominato “Jazz Chamber Music” e da Riccardo Randisi, coordinatore del Dipartimento di Musica Jazz del Conservatorio di Palermo, per ciò che riguarda il ciclo dedicato agli allievi e dei docenti dei Conservatori siciliani. I due coordinatori dei cicli, Sergio Munafò e Riccardo Randisi, sono rispettivamente uno chitarrista e l’altro pianista dell’Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group. Il primo appuntamento del ciclo Jazz Chamber Concerts sarà venerdì 10 novembre al Blue Brass, al Ridotto dello Spasimo alle ore 21.30 con lo spettacolo “Romantica” che vede in scena Gaetano Riccobono 5et. Romantica è un percorso musicale che propone il tema dell’amore e le sue diverse declinazioni nella tradizione della song di ogni tempo. Jazz, Brasile, canzone d’autore e composizione originali si alternano in un continuo cambio di ritmo ed atmosfera. On stage ci saranno Gaetano Riccobono (voce) Oscar Zenari (piano) Alessandro Stagno (chitarra) Arabella Rustico (contrabbasso) Joe Santoro (batteria). Riccobono ha collaborato con artisti come Salvatore Bonafede, Johnny OʼNeal, John Colianni, Massimo Faraò. Dopo i primi esordi in varie formazioni locali, inizia la sua attività di cantante jazz a fianco di Enzo Randisi nel 1989 militando sia nelle piccole formazioni del grande vibrafonista che nellʼensemble vocale dei Duke Ellington Singers. Nello stesso periodo partecipa a diverse tournée per la diffusione della musica jazz in Sicilia nell’ambito delle stagioni concertistiche organizzate dal Teatro Massimo di Palermo, collaborando con Lino Patruno, Romano Mussolini, Enzo. Tra il 99 ed il 2005 partecipa a circa 200 concerti in Italia ed allʼestero (Petit Opportun Parigi, Jazz Club Lustenau Austria, Royal Conservatory Den Haag Holland, Isola DʼIstria Slovenia) e annovera una serie di collaborazioni prestigiose tra cui: Frans Elsen, Renato Chicco, Oscar Zenari, Massimo Chiarella, Gianni Cazzola, Luigi e Pasquale Grasso.

Luogo: Ridotto dello Spasimo

