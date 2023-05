Johnny Deep, la nota star hollywoodiana, aprirà il Festival di Cannes 2023 il 16 maggio. Sarà lui il primo a sfilare sul red carpet prima della premiere mondiale di Jeanne du Barry. Diretto e interpretato dall’artista francese Maïwenn. Sarà sempre Deep protagonista con un’unica tappa in Italia sul palco del Marostica Summer Festival 2023 con gli Hollywood Vampires. Per Alice Cooper Johnny “è una rockstar che ogni tanto fa dei film” così la rockstar internazionale definisce il noto attore che ritorna sui grandi schermi da re. Nei panni di Luigi XV, Johnny Deep infatti aprirà dunque la 76ª edizione del Festival di Cannes con il film Jean du Barry, diretto da Maiwenn. Un artista poliedrico, Deep che dopo appena due mesi suonerà, al Marostica Summer Festival il 2 luglio, cartellone firmato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica. Nella storia del rock sono esistite tante superband, ma nessuna è inaspettata e sorprendente come quella degli Hollywood Vampires, creati da Alice Cooper nel 2012 con due icone dello stile di vita rock come Joe Perry degli Aerosmith e Johnny Depp. Di solito le superband nascono dalla fine di altre band (vedi i Blind Faith in cui suonano Eric Clapton e Ginger Baker dei Cream e Steve Winwood dei Traffic) o dall’incontro di musicisti diversi che si ritrovano in un progetto (i Travelling Wilburys di Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne, Roy Orbison e George Harrison) ma nessuno ha mai pensato di mettere insieme rock e cinema come Alice Cooper, scegliendo quale nome quello del club di amici con cui negli anni settanta passava tutte le notti nei bar di Los Angeles, di cui hanno fatto parte anche John Lennon, Ringo Starr, Keith Moon e Harry Nilsson.

Così per la nona edizione del Marostica Summer Festival 2023 si esibiranno come prima ed unica tappa nazionale il 2 luglio, gli Hollywood Vampires, la “best bar band in the world” formata dall’attore e musicista Johnny Depp con Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen.

Dopo quattro anni di assenza, il supergruppo americano Hollywood Vampires tornerà in Italia in un unico esplosivo spettacolo. La tradizione degli Hollywood Vampires è quella di suonare un tributo sfrenato ai grandi eroi perduti della musica e al loro stesso materiale originale, pubblicato nel loro album in studio “Rise”. Non facendo mistero del loro amore per il rock’n’roll britannico classico, arricchiscono i loro set con brani di The Who, Led Zeppelin, David Bowie, Motörhead e altri.

Gli Hollywood Vampires si sono riuniti per la prima volta per registrare nel 2015, unendo l’amore condiviso per le loro canzoni preferite e il desiderio di celebrare i loro “amici morti e ubriachi” suonando la musica degli eroi caduti. Prende il nome dal locale di Alice degli anni ’70 che includeva artisti del calibro di John Lennon, Keith Moon e Mickey Dolenz, esibizioni leggendarie seguirono in tutto il mondo. Con classici di artisti del calibro di The Doors, Love, AC/DC e altri, oltre ovviamente ai successi di Alice e Aerosmith, gli Hollywood Vampires sono stati votati come “miglior performance” del 2018 alla Wembley Arena di Londra nel loro ultimo viaggio nel Regno Unito. L’album di 16 tracce “Rise”, prodotto da Tommy Henriksen e gli Hollywood Vampires, è uno degli album rock and roll più puri, impenitenti e divertenti degli ultimi tempi, realizzato da maestri del mestiere e veri fan della forma.

A differenza del loro disco di debutto del 2015, il secondo album è composto principalmente da materiale originale, scritto dalla band. Ci sono, tuttavia, nello spirito della missione originale dei Vampires, tre cover di canzoni originariamente scritte e registrate da leggendari rocker morti troppo giovani.

Sul Marostica Summer Festival interviene l’organizzazione Valerio Simonato, titolare di DuePunti Eventi e direttore artistico del festival che dichiara: «Anche quest’anno abbiamo costruito un cartellone di altissimo livello con ospiti internazionali e fra i più importanti artisti italiani del momento. Negli anni la manifestazione è cresciuta in modo esponenziale, posizionandosi fra i più prestigiosi eventi della scena europea. Non a caso siamo riusciti ad ospitare l’unica data italiana degli Hollywood Vampires, per la quale stiamo ricevendo prenotazioni da ogni parte d’Italia e con provenienze anche dall’estero, così come per i Simply Red. Il successo di Marostica Summer Festival, dove sono passati negli anni icone come Ringo Star, Simple Minds, Toto, Riccardo Cocciante, Ben Harper, George Benson, è un sapiente mix di diversi generi musicali e di spettacolo, produzioni speciali e prime internazionali, immersi in un teatro all’aperto raccolto e molto suggestivo come Piazza Castello. La scommessa è stata quella di puntare su qualità della programmazione, bellezza del luogo e, in collaborazione con la Città, massima organizzazione nella gestione di notevoli flussi di pubblico, curando sicurezza e ospitalità».

Marostica Summer Festival sostiene Woman For Freedom donando un quantitativo di biglietti per gli spettacoli a sostegno dell’attività dell’associazione.

La nona edizione di Marostica Summer Festival è organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica, con il patrocinio di Regione del Veneto e Provincia di Vicenza e con il supporto Volksbank, Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, Gruppo Unicomm (con Emisfero e Famila), Trivellato, Montegrappa, Sidastico, Univer2000, Arredo Group e Vicentinox.

I biglietti dei concerti sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone.

Tutto il programma su: www.marosticasummerfestival.it

Inizio concerti ore 21.30

MAROSTICA SUMMER FESTIVAL

IX edizione

Sabato 1° luglio – ore 21.30

Lazza

Domenica 2 luglio – ore 21.30

Hollywood Vampires

Lunedì 3 luglio – ore 21.30

Simply Red

Mercoledì 5 luglio – ore 21.30

Renga e Nek

Giovedì 6 luglio- – ore 21.30

MR.RAIN

Sabato 8 luglio – ore 21.30

Besame – serata ad ingresso gratuito

Mercoledì 12 luglio – ore 21.30

Mika

Giovedì 13 luglio – ore 21.30

Biagio Antonacci

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.