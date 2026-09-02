Si è conclusa con un successo senza precedenti l’edizione palermitana del Jova Summer Party, l’evento che il 29 e 30 agosto ha trasformato l’Ippodromo La Favorita in una straordinaria città della musica e dell’intrattenimento, richiamando decine di migliaia di spettatori da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane.



Per due giorni Palermo è stata al centro della scena musicale nazionale grazie a un progetto ambizioso e complesso che ha richiesto mesi di lavoro, investimenti, pianificazione e il coinvolgimento di centinaia di professionisti. Un risultato che consacra il Jova Summer Party come uno degli appuntamenti più importanti dell’estate italiana e, per dimensioni, presenze e complessità organizzativa, il più grande evento musicale realizzato in Sicilia.





«Siamo orgogliosi del risultato raggiunto – dichiara Giuseppe Rapisarda, organizzatore dell’evento –. Abbiamo creduto fin dal primo giorno in un progetto che molti consideravano impossibile da realizzare. L’Ippodromo La Favorita non aveva mai ospitato concerti di questa portata e siamo riusciti a trasformarlo in una venue capace di accogliere in sicurezza decine di migliaia di persone, offrendo al pubblico un’esperienza unica. Questo risultato è il frutto del lavoro di una squadra straordinaria che ha operato con professionalità e dedizione per mesi».



«Ringrazio i produttori e Lorenzo Jovanotti Cherubini per aver condiviso con noi questa sfida e per aver creduto nella nostra capacità organizzativa. Un ringraziamento altrettanto sentito va al sindaco di Palermo Roberto Lagalla che ha sostenuto il progetto fin dalle sue fasi iniziali, comprendendone il valore culturale, turistico ed economico per la città».





Il promoter siciliano ha inoltre evidenziato il contributo fondamentale delle istituzioni, della Prefettura di Palermo, della Questura, dei Carabinieri, della Polizia Municipale, di tutte le Forze dell’Ordine, degli enti coinvolti nella sicurezza, dei vigili del fuoco, del personale sanitario, della Protezione civile, del 118, delle maestranze tecniche, dei volontari e di tutti i professionisti che hanno lavorato dietro le quinte.



«Quando si realizza un evento di queste dimensioni il successo non nasce per caso. È il risultato di competenze, esperienza, capacità di programmazione e di un lavoro quotidiano spesso invisibile al pubblico. Desidero ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile questa straordinaria due giorni. Ognuno ha svolto un ruolo determinante all’interno di una macchina organizzativa imponente che ha funzionato in maniera efficace sotto ogni aspetto».

Il Jova Summer Party lascia in eredità a Palermo non soltanto due serate memorabili, ma anche la dimostrazione concreta che la città può ospitare eventi internazionali di grandissima portata in location innovative e mai utilizzate prima per spettacoli di questo livello.





«Questo evento – conclude Rapisarda – rappresenta una tappa importante per la crescita del settore dei grandi concerti in Sicilia. Abbiamo dimostrato che, con visione, coraggio e organizzazione, è possibile realizzare progetti che fino a pochi anni fa sembravano impensabili. Palermo e la Sicilia hanno risposto con entusiasmo e maturità, confermando di essere una terra pronta ad accogliere i più grandi eventi dal vivo del panorama nazionale e internazionale».



Per il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla «il successo del Jova Summer Party dimostra ancora una volta che Palermo ha tutte le potenzialità per ospitare grandi eventi capaci di richiamare pubblico da tutta Italia e di produrre importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche. La straordinaria partecipazione e la qualità dell’organizzazione hanno confermato la capacità della nostra città di misurarsi con appuntamenti di questa portata. Ringrazio gli organizzatori, le istituzioni, le forze dell’ordine, i volontari e tutti coloro che hanno lavorato per garantire la piena riuscita dell’evento. È un risultato che ci incoraggia a proseguire sulla strada della valorizzazione di Palermo come città sempre più attrattiva e protagonista nel panorama dei grandi eventi nazionali e internazionali».



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