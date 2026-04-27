Mentre a Catania si celebrano i successi nei Campionati Italiani Under 14, 16 e 18, sul piano internazionale arrivano le conferme tanto attese all’Open di Parigi, ennesima vetrina per gli atleti del Dojo Catania. Il jiu jitsu etneo consolida così il proprio spessore con risultati di rilievo. Accompagnati dal maestro Salvo Molino, gli atleti si sono distinti per prestazioni di alto profilo, raccogliendo risultati importanti e, soprattutto, evidenti segnali di crescita.

Nel Duo Mix Adults, protagonista della prima giornata, arriva una splendida medaglia d’oro per Giada Costa e Sebastiano Amore, capaci di imporsi con qualità e personalità, mentre Maria Amore e Giovanni Cardillo conquistano un prezioso argento, completando una prova di squadra estremamente positiva.





Nello Show Mix e Men Adults, ancora protagonista il duo Costa-Amore, che sale sul secondo gradino del podio, mentre la coppia Amore-Cardillo chiude al quarto posto, confermando competitività anche in una categoria altamente selettiva. Nella seconda giornata, dedicata allo Show Open, arrivano ulteriori conferme: ancora un argento per Giada Costa e Sebastiano Amore e un quarto posto per Maria Amore e Giovanni Cardillo.

Le sensazioni condivise dal gruppo sono chiare e unanimi: partecipare a una competizione prestigiosa come il Grand Prix di Parigi rappresenta sempre un’opportunità di crescita. Non solo risultati, ma anche esperienza, confronto e consapevolezza, da collocare nel mosaico valoriale del proprio percorso sportivo. Gareggiare a questi livelli significa mettersi continuamente in discussione, affrontare nuove sfide e consolidare il proprio cammino, dentro e fuori dal tatami.

Il bilancio è quindi ampiamente positivo. Adesso lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti, con i Campionati Italiani U21 e Adulti nel mirino, pronti a raccogliere quanto seminato e a trasformarlo in nuove prestazioni di valore.

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