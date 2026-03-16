Il quartiere della Kalsa si prepara a celebrare con solennità San Giuseppe, Patrono universale della Chiesa. Per la giornata di giovedì 19 marzo, è previsto un ricco programma di appuntamenti religiosi che coinvolgerà l’intera comunità.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 16 con il tradizionale concerto delle campane. A seguire, la processione del venerato simulacro che partirà dal Santuario di Santa Teresa in piazza Kalsa, snodandosi tra le vie del quartiere in un clima di canti e preghiere. Al rientro del simulacro, si terrà la solenne Celebrazione Eucaristica con il rito della benedizione del pane. La giornata si concluderà alle ore 21 con un momento di adorazione eucaristica.





In vista dei festeggiamenti, il parroco della Kalsa, Don Giuseppe Di Giovanni, ha voluto lanciare un forte appello alla cittadinanza:

“Rivolgo un invito accorato a tutti i palermitani affinché, quest’anno, prevalga il buonsenso civico” dichiara Don Di Giovanni.

“Il mio riferimento è alle cosiddette ‘vampe’ di San Giuseppe: rituali che nulla hanno a che vedere con la vera fede e che, in passato, hanno causato gravi danni a persone e beni pubblici. San Giuseppe rigetta ogni forma barbara, pagana o superstiziosa”.





Il parroco esorta i fedeli a onorare il Santo attraverso la partecipazione devota e il rispetto rigoroso della legalità: “Invito tutti a seguire la processione nel segno dell’ordine pubblico. La vera devozione si esprime nel rispetto del prossimo e della nostra città”.





Luogo: Santuario Santa Teresa, Piazza della Kalsa, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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