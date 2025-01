Un ritorno atteso e sperato: dopo più di dieci anni, Katia Follesa e Valeria Graci tornano a recitare e divertirsi insieme. ‘Ma non dovevamo vederci più?’ è il titolo dello spettacolo che sancirà la réunion di una delle coppie comiche più amate dello spettacolo italiano: Katia & Valeria. Il tour che arriverà sulla nostra isola grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo e alla AD Management Srl toccherà la Sicilia dal 26 al 31 maggio 2025. Lunedì 26 Maggio il tour sarà al Teatro Impero di Marsala, mercoledì 28 Maggio al Teatro2000 di Ragusa, giovedì 29 Maggio al Teatro Metropolitan di Catania, venerdì 30 Maggio al Teatro Golden di Palermo, ed, infine il tour siciliano si concluderà sabato 31 Maggio al Teatro Mandamici di Barcellona Pozzo di Gotto. Gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00.

Le due showgirl sono pronte a riportare sul palco i loro personaggi più famosi, ma anche a raccontare le donne che sono diventate, come la vita le ha divise e come e perché si sono ritrovate. Tutto ovviamente alla loro maniera, fra confessioni imbarazzanti, rivelazioni inaspettate e colpi di scena. Le due comiche non saranno sole sul palco, ma saranno accompagnate da un corpo di ballo in quello che si preannuncia come un “mini-musical” in cui rievocano, ballando e cantando, i momenti più significativi della loro carriera. Katia Follesa e Valeria Graci si mostreranno al pubblico come non le avete mai viste e sentite e noi ne vedremo delle belle.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.