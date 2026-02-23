Il Kiwanis Club di Erice ha confermato Antonietta Calamia alla guida del club per l’anno sociale 2026/2027, rinnovando la fiducia alla presidenza iniziata lo scorso 1° ottobre e in carica fino al prossimo settembre.



L’assemblea dei soci, riunita ieri sera nella sede di Paceco Soccorso Odv, nella zona industriale di Trapani, ha esteso il mandato di Antonietta Calamia al prossimo anno sociale, in considerazione dell’impegno che ha consentito di trasformare valori e idee in concrete iniziative a favore dei bambini e della comunità.





Negli ultimi mesi, il Kiwanis Club di Erice è stato presente nel territorio con numerosi service: dal “Giardino della Pace”, dedicato ai giovani e alla cultura della convivenza, alla partecipazione al progetto ambientale “One Day One Tree” nelle scuole. È stato dato spazio anche alla cultura, con “Il mito che aiuta i bambini”, e nel periodo natalizio sono stati vissuti momenti di forte partecipazione e commozione con “Abbracci di Natale” e “Natale in Pediatria”, portando vicinanza e sorrisi ai piccoli pazienti. Non sono mancati eventi legati all’identità del territorio, come “Erice, un Borgo di Presepi”, e attività dedicate alla prevenzione, tra formazione sul primo soccorso, la consegna di un defibrillatore, incontri scolastici in occasione della Giornata dei diritti dell’infanzia.





«Essere rieletta significa sentire ancora più forte la responsabilità verso i bambini e verso il nostro territorio» afferma Antonietta Calamia, esprimendo ringraziamenti «al past presidente e vice presidente Aldo D’Amico per la sua vicinanza e il supporto, al past president e segretario Giovanni Cimino per il grande lavoro svolto, al tesoriere Ignazio Tripoli e a tutti i soci per la fiducia accordatami e per il loro sostegno nelle diverse attività»

«Il percorso del club – aggiunge – si è sviluppato anche grazie alla collaborazione con la Chair SLP distrettuale, Silvana Giacone, e all’impegno nella formazione dei giovani attraverso la sponsorizzazione del Kiwanis Builders Club e dei K-Kids Club, coordinati dalla professoressa Caterina Cutrano, referente scolastica, e dal capitano Ignazio Billera, advisor distrettuale. È stato importante – ricorda – anche il sostegno dell’Amministrazione comunale di Erice: la sindaca Daniela Toscano ha supportato le attività del club, anche mettendo a disposizione locali pubblici utili alla realizzazione dei service».





Adesso, l’attenzione è rivolta al futuro. Tra i prossimi impegni, figurano: l’adesione al service distrettuale per la realizzazione di culle termiche per i Paesi africani in collaborazione con l’UNICEF, un progetto di prevenzione dell’igiene dentale per i bambini, attività di equitazione educativa e inclusiva, nonché nuovi service con il coinvolgimento dei giovani degli Aquiloni.

«Il Kiwanis è fatto di collaborazione e di piccoli gesti concreti che, insieme, possono davvero fare la differenza» sottolinea la presidente, e invita chiunque voglia conoscere da vicino le attività associative a partecipare agli incontri del Kiwanis Club di Erice. «Diventare socio significa mettere a disposizione tempo, idee e competenze per costruire insieme opportunità per i bambini e per la comunità. – conclude Antonietta Calamia – Per informazioni, è possibile contattare il club al 348 0606462».

