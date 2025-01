Un incontro all’insegna dei buoni propositi di coerenza

In occasione della visita del vescovo mons. Giovanni Accolla a Milazzo, si è tenuto, nella mattinata di lunedì 20 gennaio, l’incontro con l’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” che ha aperto le sue porte a questo importante evento di saluto e dialogo.

La visita pastorale, dal carattere fortemente umano e culturale, ha inteso esprimere l’attenzione e la vicinanza della Chiesa Cattolica a tutte le realtà culturali, educative e sociali del territorio e la volontà di collaborare con le Istituzioni per una società improntata al rispetto, al dialogo e alla ricerca del bene comune, all’edificazione di una società edificata sulla consapevolezza di vivere una vita piena all’insegna della coerenza e sul superamento di qualsiasi steccato, di genere, di religione e culturale.



Ad accogliere Mons. Accolla il Dirigente Scolastico, prof. Bruno Lorenzo Castrovinci, i docenti di religione dell’istituto e i comandanti e ufficiali delle forze dell’ordine del territorio, in un’aula gremita di giovani studenti del biennio in rappresentanza di tutti i loro compagni per una mattinata densa di emozioni.



Dopo aver omaggiato l’illustre ospite con una targa ricordo, lo stesso è stato accompagnato a visitare gli avanzati laboratori tecnologici dell’istituto e qui, passeggiando nei corridori, il dirigente Castrovinci ha fatto constatare all’arcivescovo il silenzio che proveniva dalle aule, frutto di un costante lavoro educativo che è la missione principale dell’istituto.



La presenza del Vescovo e il dialogo spontaneo e coinvolgente con gli alunni, proiettati col cuore e con la mente a questo incontro, hanno, in un’atmosfera serena e festosa, alimentato un positivo momento di crescita, di confronto e di scambio valoriale. Breve ma intensa la visita dell’arcivescovo messinese ha pertanto rappresentato un fecondo e ricco momento di sinergia di percorsi educativi da parte di una comunità educante che quotidianamente con dedizione e attenzione volge lo sguardo alla promozione di un’educazione completa, armonica e di qualità, fondata esclusivamente sulla dignità della persona.

La giornata, già ricca per le attività programmate all’interno dell’ampia cornice della XIX edizione dell’ORIENT@GIOVANI e nello specifico per quelle rivolte agli studenti dell’istituto in uscita e agli ex allievi con la presenza delle aziende del territorio e delle forze dell’ordine, si è ulteriormente connotata di positività alla notizia dell’autorizzazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito dei 4 nuovi percorsi quadriennali, che consentiranno di sostenere l’esame di maturità in soli quattro anni e di proseguire il proprio percorso di studi presso gli ITS per il conseguimento di un titolo di alta specializzazione tecnica o presso l’università. Queste nuove realtà avvicinano sempre più il Majorana verso il mondo del lavoro in quanto preparano i giovani alle nuove professioni del futuro con brillanti prospettive di carriera e soddisfazioni professionali e personali.





Luogo: ITT majorana, milazzo

