Già da ore è in azione una squadra di collaboratori, personale, docenti e volontari, capitanata dalla dirigente scolastica Tiziana D’ Anna, per ripulire i locali dai detriti ed acqua che hanno invaso gli ambienti posti a piano terra dell’edificio, a causa delle abbondantissime piogge di queste ore.

Vicinanza alla preside D’ Anna è stata prontamente espressa, oltre che da altri colleghi di paesi viciniori, dalla città metropolitana di Catania, nella persona del sindaco avvocato Enzo Trantino, tramite una telefonata alla stessa dirigente, che la rassicurava di un pronto intervento a fronte di un’emergenza comune a tantissimi altri istituti gravemente colpiti dall’ alluvione di oggi.

Quasi sicuramente l’istituto giarrese, come tanti altri del territorio, domani rimarranno chiusi per fronteggiare l’emergenza, ma per questo si è in attesa dell’ordinanza del sindaco Cantarella.

“Quella del liceo Leonardo- ha dichiarato la preside D’ Anna- è una situazione comune a tantissime altri istituti colpiti dalle piogge di questi giorni, malgrado un video virale girato sui social dove si filma solo la furia delle acque che invadono l’ I.I S “Leoanardo ”. Il caso sollevato dei tombini di via Veneto, attraverso questo video, non è l’ unica criticità del territorio, che da ore è totalmente in ginocchio sotto la furia di fiumi di pioggia e di fango. Noi siamo già all’ opera da ore per riportare la situazione alla normalità e ringrazio quanti, rimboccandosi le maniche insieme alla sottoscritta, hanno spalato fango e rimosso l’acqua dagli ambienti, pronti ad ospitare la nostra comunità scolastica colpita, come tante altre, dalla grave alluvione abbattutasi sul nostro versante. Confido nell’ aiuto delle istituzioni che, come sempre, mi saranno vicine. Da domani intanto- aggiunge la preside- un folto gruppo di studenti della comunità del Leonardo, sarà presente a scuola, per coadiuvare nel ripristino dell’esistente. Intanto – ha annunciato la D’ Anna- l’ avvocato Trantino sta per arrivare presso il nostro istituto dimostrando piena vicinanza e volontà di intervenire tempestivamente e lo ringrazio a nome dell’ intera comunità scolastica ”.

Giarre, 13.11 .24 U.S/P. T





Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.