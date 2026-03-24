L’ I.i.s “Leonardo” si è distinto come protagonista assoluto durante le Giornate FAI di Primavera, contribuendo in modo determinante al successo della visita alla Villa Fiamingo, promossa dal Gruppo Fai Giarre-Riposto. Il sito, infatti, ha raggiunto un risultato straordinario, classificandosi al secondo posto tra i luoghi più visitati in Sicilia, a pari merito con il Monastero di San Placido Calonerò, registrando 2100 visite.

L’impegno dell’istituto è stato corale e ben strutturato. Su iniziativa della dirigente scolastica Tiziana D’Anna, la scuola ha attivato un servizio di bus navetta che ha facilitato il raggiungimento della villa Fiamingo, rendendo la visita accessibile a un pubblico ancora più ampio, supportati nelle azioni di accompagnamento dei visitatori, dai volontari dell’associazione “Marinai d’ Italia”. Quattro autisti, a turno, hanno accompagnato centinaia e centinaia di visitatori. Anche il personale Ata dell’istituto è stato coinvolto e non si è risparmiato dall’ aiutare nell’ organizzazione dell’evento. Parallelamente, i servizi social media, content creator e ufficio stampa dell’istituto giarrese hanno promosso campagne social e stampa, mirate ed efficaci, capaci di attirare l’attenzione e stimolare la partecipazione.





Fondamentale è stato il lavoro di un gruppo operativo di docenti composto da: Pina Borzì, Emilia Di Grazia, Loredana Grasso, Giusi Gulisano, Maria Raciti, Giacomo Tropea, appartenenti a dipartimenti diversi ma complementari, che ha coordinato il coinvolgimento e la preparazione di oltre un centinaio di studenti. Gli insegnanti: Luca Cavallaro, Agata Santoro, Rosamaria Sciacca e Salvatore Tomarchio, hanno assistito nei quattro turni previsti, i colleghi e gli studenti coinvolti. Altri docenti si sono impegnati a reperire gli abiti d’ epoca. I ragazzi si sono particolarmente distinti nel ruolo di guide e “apprendisti ciceroni”, accompagnando i visitatori alla scoperta della storia e delle peculiarità della villa, anche con un sottofondo musicale, suonato dal vivo, dagli studenti musicisti. In molti casi, hanno dato vita a una vera e propria esperienza immersiva, molto apprezzata dai presenti, impersonando i membri della famiglia Fiamingo e accogliendo il pubblico in abiti e atteggiamenti d’epoca.





Non meno significativa è stata l’attività laboratoriale: gli studenti hanno realizzato, segnalibri decorati con gli stemmi della famiglia Fiamingo, curando nei dettagli i motivi ornamentali e le tecniche di lavorazione. Personale Ata e docenti collaboratori della dirigente, hanno confezionato i segnalibri. Questi oggetti, distribuiti come cadeau ai visitatori, hanno rappresentato un ricordo tangibile dell’esperienza.

Le visite si sono svolte su turni, tra sabato e domenica, sia al mattino che al pomeriggio, coinvolgendo gli studenti delle classi quarte delle sezioni F, I e L e delle classi terze L e 3 I e 5 E. Altri studenti hanno collaborato attivamente nella gestione dei flussi e nell’accompagnamento dei numerosissimi visitatori, che non si sono lasciati scoraggiare nemmeno dal maltempo.

Alla base di tutto vi è stato un accurato lavoro di ricerca, condotto con rigore attraverso fonti orali e documentali, che ha permesso agli studenti di offrire un racconto storico solido e coinvolgente. Tra i visitatori, anche ospiti d’eccezione: i discendenti della famiglia Fiamingo, la cui presenza ha reso l’evento ancora più significativo.





Il primo cittadino giarrese, Leo Cantarella, ha voluto personalmente ringraziare la dirigente e la sua scuola, per l’impegno profuso durante queste giornate di Fai di Primavera, complimentandosi con i docenti e soprattutto con i ragazzi, per il loro impegno condiviso che ha rappresentato un esempio concreto di valorizzazione del patrimonio culturale e di partecipazione attiva delle giovani generazioni.

L’esperienza delle Giornate FAI di Primavera ha dunque confermato il valore del liceo Leonardo come centro di formazione attiva e partecipata, capace di coniugare didattica, territorio e valorizzazione del patrimonio culturale in un progetto di grande impatto e successo.

Luogo: IIS LEONARDO , veneto , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.